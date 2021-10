​Apple nu weer onder vuur door appmakers

Terwijl Apple nog steeds met Epic overhoop ligt over Fortnite in de App Store en het monopolie dat Apple heeft, is er ook een ander groot bedrijf dat zich negatief heeft uitgesproken over Apple. Snap, bekend van Snapchat, zegt dat het minder winst heeft behaald door veranderingen die Apple heeft toegebracht aan het besturingssysteem iOS.

Recordwinst Op zich heeft Snap weinig te klagen, want voor het eerst sinds het bestaan van het bedrijf heeft het in één kwartaal een winst geboekt van 1 miljard dollar. Er kwamen 13 miljoen dagelijkse gebruikers bij voor Snapchat. Geweldige resultaten, maar Snap heeft toch een bittere nasmaak. Die is te wijten aan Apple. Apple heeft in iOS aanpassingen doorgevoerd op het gebied van advertentietracking. Dankzi jde update moet je als gebruiker apps pro-actief toestemming geven om ad tracking te gebruiken. Zie het ongeveer als de Algemene Verordening Gegevensbescherming: je moet beter weten wat er met je gegevens gebeurt en hier ook toestemming voor geven. Zo’n soortgelijk iets geldt dus ook voor alles binnen Apple, maar dan wereldwijd.

Advertenties Het is natuurlijk slapende honden wakker maken. Als je iets gewoon doet, dan hebben mensen het niet door, maar ga je om toestemming vragen, dan is er een grote kans op een ‘nee’. Je dwingt mensen immers stil te staan bij iets wat sowieso al veelvuldig negatief in het nieuws is. Geen wonder dat veel gebruikers geen toestemming verleenden, waardoor veel apps het moeilijker hadden om geld te verdienen. Het is namelijk moeilijker hard te maken tegenover partners dat hun advertenties op jouw platform echt werken. Dat voelde onder andere Snap. Hierdoor zou Snapchat (dat laatst nog kampte met een storing) miljoenen dollars hebben verloren die het normaal gewoon binnenharkte. Het zou maar liefst 3 miljoen dollar zijn dat het moet missen door de veranderingen van Apple en dat is nog maar het topje van de ijsberg. Het verwacht dat de komende kwartalen ook geplaagd zijn door de verandering van Apple en dat dit de groei van de winst beïnvloedt.

Snapchat versus Apple Snap wist wel van de aanpassing en hield er wat rekening mee, maar niet zoveel als nu feitelijk toch blijkt te missen. Evan Spiegel, de CEO van Snap, zei er eerder al over: “Onze advertentiebusiness is verstoord door de veranderingen en de alternatieven die Apple biedt schalen niet zoals we hadden verwacht.” Hierop is Snap dan ook zijn eigen advertentietools gaan ontwikkelen, als kost dat natuurlijk tijd. Tot die tijd zal het bedrijf dan ook echt nog wel even geërgerd blijven als het om Apple gaat. Op zich is 3 miljoen op 1 miljard een druppel op een gloeiende plaat, maar zeker als dit de komende kwartalen doorzet, dan is dit merkbaar bij het social mediabedrijf.