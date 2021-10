​Snapchat-storing verholpen: je kunt nu weer berichten sturen

UPDATE: Snapchat is weer online, na een vier uur durende storing is de dienst weer up and running.

ORIGINEEL BERICHT: Snapchat heeft last van een flinke storing. Al urenlang kunnen gebruikers geen berichten sturen. Vorige week klapten WhatsApp, Facebook een Instagram er al uren uit. Dit zal niet hetzelfde probleem zijn, want Snapchat is een heel ander bedrijf.



Snapchat down Snapchat wordt niet door Facebook gerund, want het is van het bedrijf Snap. Snap is bijvoorbeeld bekend van de Spectacle-zonnebrillen en dus van Snapchat, één van de grootste social media ter wereld. Snapchat werd bekend van onder andere de filters die je met zeer goede kunstmatige intelligentie in een hond kon veranderen, waarbij je zelfs je mond open kon doen waarna er een tong uit kwam rollen. Daarnaast is Snapchat bekend van iets anders. Iets dat WhatsApp recent volledig heeft gekopieerd: de mogelijkheid om tijdelijke berichten te sturen. Het idee is dat je daarmee een grapje kunt uithalen dat niet voor altijd online blijft, of uiteraard een sexy foto kunt sturen die in het moment heel passend is, maar misschien later iets minder. Het idee is dat je ze tijdelijk beschikbaar maakt, maar natuurlijk moet je er altijd van bewust zijn dat mensen er bijvoorbeeld met een andere telefoon een foto van kunnen maken. Alles wat je online doet kan gemakkelijk voor altijd bestaan.

Even niet inloggen Behalve vandaag dus, want berichten sturen via Snapchat gaat nu even helemaal niet. Door de storing kun je geen enkel bericht sturen, maar dus ook geen video’s of foto’s. De storing is nu bezig sinds een uur of 1 ‘s middags en de oorzaak is nog niet helder. Wel kunnen sommige mensen ook niet inloggen, dus wees niet te snel bang dat je bent gehackt. Het is waarschijnlijk een IT-storing waardoor je je account niet kunt bereiken. Snapchat heeft naar Twitter gegrepen om ons op de hoogte te houden. Tot nu toe zegt het: “We weten dat sommige Snapchatters problemen hebben met de app. Geen zorgen, we zijn ermee bezig.” We hopen dat Snapchat hierdoor geen groten getale aan gebruikers verliest, want het ging net zo lekker.