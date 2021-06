Facebook gaat tonen hoeveel provisie Apple en Google ‘pakken’

Vlak voor de persconferentie van Apple, waar onder andere de nieuwe iOS en MacOS versies werden gepresenteerd, onthulde Facebook’s CEO Mark Zuckerberg een tool voor financiële inzage voor content creators. Het betreft een interface waarmee zij kunnen zien welke invloed de vergoedingen die aan Apple en Google betaald moeten worden, hebben op de inkomsten die via Facebook Events gegenereerd kunnen worden.

Provisies van Apple en Google inzichtelijk

Via de interface gaat Facebook content creators die betaalde events organiseren in detail tonen welk deel van de inkomsten door wie ‘afgeroomd’ worden. Behalve de verplichte belastingen worden ook de provisies van Apple en Google zichtbaar gemaakt, plus eventuele terugbetalingen aan deelnemers die afzegden of recht hadden op restitutie. Hieronder staat een voorbeeld van de specificatie zoals Facebook die gaat geven.