Deelscooters in Utrecht mogen niet meer: wat betekent dat?

Het gemeentebestuur van Utrecht ziet in ieder geval onvoldoende toegevoegde waarde. Zou dat ook voor grote steden als Rotterdam en Amsterdam gelden? Daar lijken de deelscooters nog niet in de problemen te zijn, al is het aantal beschikbare voertuigen in sommige steden wel afgenomen door de vele klachten over dat irritant parkeren. We kunnen ons niet voorstellen dat ook andere grote steden de scooters volledig in de ban zouden doen. Zeker Amsterdam met zijn toerisme niet: toeristen zijn inmiddels gewend aan het kunnen gebruiken van een deelscooter.

Anderhalf jaar lang konden de deelscooters van Tier worden gebruikt in Utrecht. De stad stond vol met 300 scooters. Handig als je even snel van a naar b binnen de stad moet gaan (zij het binnen de hiervoor gekozen zones), maar minder handig als je je beseft dat Utrecht een vrij knus stadscentrum heeft en er dus al gauw op allerlei onhandige plekken scooters worden neergeplempt. In andere steden waar deelscooters worden gebruikt, wordt ook steen en been geklaagd over waar sommige bestuurders hun deelapparaat na gebruik neerzetten. Ze blokkeren stoepen en creëren soms onveilige situaties.

eStepjes

Het is juist een best opvallend besluit van Utrecht, omdat het er juist op leek dat we in Nederland wat soepeler werden qua elektrisch vervoer. Denk bijvoorbeeld ook aan de elektrische step. Nu zijn die nog illegaal, maar er wordt gewerkt aan wetgeving om ze wel legaal te maken. Als dat eenmaal zover is, dan is de kans groot dat er ook deelstepjes in steden komen te staan. Nu kun je dat ook al zien in bijvoorbeeld Londen, Antwerpen, Berlijn en Parijs. Ja: eigenlijk overal behalve in Nederland.

Utrecht ziet liever dat mensen een deelfiets pakken dan een deelscooter, omdat je hiermee ongeveer dezelfde afstand aflegt en je deze makkelijk in een fietsenrek kwijt kunt. Tier begrijpt het besluit van Utrecht, dat inderdaad toch meer een fietsstad is. Amsterdam is aanzienlijk minder aantrekkelijk om in te fietsen, maar dat heeft vooral met het overige verkeer te maken, dat je ook tegenkomt als je met je escooter van Felyx, Check of Go Sharing aankomt. Voor die steden is misschien de wendbaardere elektrische step juist een beter idee, al worden die wel nog eerder verkeerd geparkeerd, omgegooid of zelfs in de grachten gesmeten.