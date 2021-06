​Waarom we nu wél steden vol elektrische deelscooters hebben

In Rotterdam struikel je er bijna over, terwijl het in Amsterdam nog een beetje los moet komen met de Felyx-, Go-, Check- en overige deelscooters. We zijn als redelijk innovatief land eigenlijk best laat met deze innovatie. Dit is waarom we nu wél klaar zijn voor de scooterdeeleconomie.



Deelscooters

Deelscooters zijn niet per se bedoeld om de plek in te nemen van het openbaar vervoer. Het gaat vaak juist om die laatste meters als je al uit het openbaar vervoer bent gestapt. Dat laatste stukje van deur-tot-deur. Zo’n deelscooter heeft een bepaald gebied waarbinnen hij moet blijven. Hij zal niet exploderen of blokkeren als je buiten dat gebied gaat, maar je blijft dan betalen voor het gebruik, ook als je hem parkeert en ergens een ijsje gaat eten.

Als je een ijsje gaat eten, dan is dat niet zo’n probleem: dat duurt een kwartier en dan ga je weer terug. Ga je echter niet meer terug, of wordt dat ijsje ineens een driegangendiner, dan is de kans groot dat je ten eerste een hoge rekening gepresenteerd krijgt en ten tweede de scooter naar het scootergebied moet gaan duwen. Immers raakt die elektriciteit ook wel eens op. Kortom, die handige deelscooter moet wel zoveel mogelijk binnen het aangegeven gebied blijven. Het is een enorm handig systeem waarvan veelvuldig gebruik wordt gemaakt: het kost weinig moeite, je kunt met een app zo zien waar de dichtstbijzijnde scooter is en hoeveel energie hij nog heeft en je kunt hem ook vaak nog met zijn tweeën gebruiken ook.