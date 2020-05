​Duitse marktleider unu lanceert nu ook een slimme e-scooter in Nederland

De Berlijnse start-up unu lanceert een nieuw model e-scooter: de unu scooter. Ervaar hoe relax elektrisch rijden kan zijn dankzij de innovatieve features. Alle soft- en hardware is door unu zelf ontwikkeld en geproduceerd. Door de vele technische mogelijkheden is de scooter niet alleen het ideale vervoersmiddel voor privé- en zakelijk gebruik, maar ook voor shared mobility-aanbieders.



Internationale samenwerkingen

Een investering van het Nederlandse bedrijf Pon maakt het mogelijk om na groot succes in Duitsland ook de Nederlandse markt met het nieuwe model te betreden. De unu scooter is ontworpen door de vooraanstaande productontwerper Christian Zanzotti. De Italiaan is onder meer bekend van zijn designs voor Audi, BMW en Rolls Royce, en heeft nu samen met het designteam van unu een gebruiksvriendelijke scooter ontwikkeld voorzien van veel innovatieve features. In samenwerking met ondermeer partners als Bosch, LG en Vodafone is de scooter volledig gemaakt om in te spelen op deze tijd: sustainable, shareable en connected.

Elektrisch rijden

De nieuwe unu scooter is de tweede productgeneratie, en een bijzonder innovatieve upgrade van de unu scooter classic. Het bedrijf heeft haar huidige rijders gevraagd welke verbeteringen zij graag zouden zien in een volgende productgeneratie, om vervolgens met het nieuwe model gehoor te geven aan de wensen van de doelgroep. Waar het design van andere elektrische scooters gebaseerd is op een klassieke scooter met fossiele brandstof, is de unu scooter volledig ontworpen om elektrisch te rijden. De elektrische aandrijving van Bosch is geïntegreerd in het achterwiel, waardoor de bergruimte plaats maakt voor onder meer de twee draagbare accu’s.