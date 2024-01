TikTok verliest morgen waarschijnlijk heel veel muziekopties

Je kunt straks aanzienlijk minder muziek kiezen op TikTok. Harry Styles, Drake, Taylor Swift, The Weeknd, Ariana Grande, U2, Elton John, Coldplay, Post Malone, Otis Redding: ze verdwijnen allemaal van het videoplatform. Dat komt omdat Universal Music er geen trek meer in heeft.

Ruzie Universal en TikTok Universal laat dat op enorm openbare wijze weten. Het plaatste een open brief aan zijn artiesten, waarin het stelt dat de compensatie voor artiesten ondermaats is. Het schrijft dat TikTok ze treiterde om een deal te accepteren die aanzienlijk minder waard was dan de vorige, maar ook nog eens minder waard was dan de marktwaarde en totaal geen reflectie was van de enorme groei die TikTok doormaakt. 31 januari, vandaag, vervalt de overeenkomst die TikTok en Universal Music Group hadden. Je kunt waarschijnlijk vandaag nog wel de muziek van deze artiesten op TikTok gebruiken, maar morgen is dat voorbij. Het is erg zonde, en het is ook de vraag hoe het zit met video’s die die muziek al gebruiken. Waarschijnlijk blijft dat er gewoon in, maar is het niet meer te kiezen in nieuwe video’s. TikTok heeft gereageerd op wat Universal stelt, zo schrijft Variety: “Het is triest en teleurstellend dat Universal Music Group hun eigen hebzucht boven de belangen van hun artiesten en songwriters heeft gesteld. Ondanks het valse verhaal en de retoriek van Universal, is het een feit dat ze ervoor hebben gekozen om weg te lopen van de krachtige ondersteuning van een platform met meer dan een miljard gebruikers dat dient als een gratis promotie- en ontdekmogelijkheid voor hun talent.”

@joealbanese I threw a shoe at myself like 100 times for this ♬ Hard Times by Paramore - jana

Artist first TikTok zegt dat het een 'artist-first' overeenkomst kon sluiten met alle andere labels en uitgevers. Het geeft Universal ook nog een trap na: “Het is duidelijk dat de egoïstische acties van Universal niet in het belang zijn van artiesten, songwriters en fans.” Kortom, er wordt hard tegen hard gestreden en het lijkt er met deze woorden zeker niet op dat er toch nog een deal nabij is. Nu zou je kunnen denken, ‘Universal Music is toch een gigantisch bedrijf, wat kan hen het schelen, TikTok mag blij zijn dat het die muziek mag gebruiken.’ Vergis je echter niet, want TikTok doet heel veel voor het succes van artiesten tegenwoordig. Sommige platenmaatschappijen verlangen zelfs van artiesten dat ze een TikTok-hit maken. Heel veel muziek is bekend geworden door TikTok, omdat het bijvoorbeeld behoort tot een viral trend. Het is dus zeker niet zo dat TikTok alleen maar Universal nodig heeft, het werkt tot op zekere hoogte ook de andere kant op. Nummers die echt werden opgepikt door TikTok zijn bijvoorbeeld Tyla met Water, Doja Cats Say So, Savage van Megan Thee Stallion, Hard Times van Paramore en Up van Cardi B.

Dag Taytay Het is waarschijnlijk dat je alleen nog vandaag de muziek van de eerdergenoemde, grote artiesten kunt kiezen bij je TikTok-video. Toch lullig als je net al weken oefent op een bepaalde choreografie en je die morgen wil uploaden, maar de muziek is verdwenen. Universal lijkt zijn poot stijf te houden, en TikTok doet daar vrolijk in mee. Maar als het klopt wat TikTok zegt, dan staat Universal hierin als platenbons wel alleen. Echter heeft het dan wel weer zulke geliefde artiesten, dat het misschien uiteindelijk de fans kunnen gaan worden die het verschil maken. We weten inmiddels hoe fanatiek die van Taylor kunnen zijn...