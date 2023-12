​TikTok komt met ‘Add to Music’: dit is wat je daarmee kunt

TikTok introduceert de functie Add to Music in Nederland en dat is ontzettend handig. Het is een functie waarmee je een muziekje uit TikTok heel snel kunt opslaan in een streaming-app naar keuze. Regelmatig gaat muziek volledig viral door een TikTok-video, zoals laatst het nummer ‘ Twee motten ’, en als je die graag vaker wil luisteren dan kun je die nu dus makkelijker aan een streamingdienst toevoegen.

Van TikTok naar Spotify

Het is niet beschikbaar voor alle muziek binnen TikTok, maar bepaalde nummers die je in video’s tegenkomt op de For You-pagina zijn beschikbaar om direct op te slaan. Je zet ze dan in Amazon Music of in Spotify, mits je daar wel een abonnement op hebt. Je kunt het niet gebruiken zonder abonnement op één van die streamingdiensten. Hoewel Add to Music klinkt alsof het ook voor YouTube Music is, lijkt TikTok het vooralsnog te laten bij Spotify en Amazon Music. Er zijn echter mensen die beweren dat het wel werkt op Apple Music.

Het werkt verder heel eenvoudig. Zit je lekker te scrollen op TikTok en kom je een tof nummer tegen, dan hoef je die alleen maar toe te voegen aan je streamingdienst door op ‘Add Song’ te tikken. Je ziet vervolgens dat je het nummer in een afspeellijst krijgt binnen die muziekdienst. Zo kun je een leuke lijst maken met allemaal viral TikTok-nummers, zoals Savage van Megan Thee Stallion en Driver’s License van Oliva Rodrigo. Toch is het niet allemaal positief, want muziek op TikTok is voor sommige artiesten een steeds zwaardere last aan het worden.