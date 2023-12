Deze week viral: de aankondiging van de GTA 6-trailer en een olifant op Texel

Het was gelukkig na alle commotie over verkiezingen en Black Friday eindelijk weer een wat rustigere week. Geen al te gekke dingen die volop viral gingen, maar alsnog wel een paar parels die we je zeker niet willen onthouden. Plus, hoe zit het nou met die olifant op het Noord-Hollandse eiland Texel? Harold Halibut is een plaatje De Duitse studio Slow Bros introduceert de avonturengame Harold Halibut, een soort stop-motion animatie in gamevorm. Het is een plaatje om te zien. Begin 2024 is de game speelbaar op PlayStation 5, PC en Xbox Series. En yes: ook via Xbox Game Pass.

De olifant van Texel Een 'whodunnit' op de Waddeneilanden: op Texel wordt al de hele week een olifant gespot. Eerst was het dier (dat overigens niet echt is, maar van een carnavalswagen af lijkt te zijn gevallen) te vinden bij de ijsbaan die eerder dit jaar in opspraak was vanwege de locatie van de magieshow van Hans Klok. Nu is hij niet in Den Burg meer, maar in De Koog, een ander dorpje op het eiland. Niemand weet hoe het zit, maar mysterieus is deze wat eng uit zijn ogen kijkende olifant wel...

Politie waarschuwt op bijzondere wijze voor gladheid De politie in de Zaanstreek vindt het extra veilig om burgers te informeren dat het glad is. Dat doet het echter op een nogal opvallende manier, namelijk door zelf even te demonstreren hoe vervelend en plotseling je kunt vallen. Zoals we dat gewend zijn van dit bureau doet het dat weer met humor: "PAS OP, HET IS GLAD De nachtdienst kwam erachter dat het plaatselijk enorm glad kan zijn. Past u op onderweg naar uw werk?"

De GTA 6-trailer De trailer van GTA 6 is nu voor de tweede keer gehypet door Rockstar, maar dit keer met wat meer informatie. Het is niet meer 'in december', het is 5 december en wel om 15:00 uur Nederlandse tijd. Dan krijgen we de eerste officiële glimps te zien van de opvolger van Grand Theft Auto, die waarschijnlijk onder andere latino vrouw in de hoofdrol heeft. De wereld is er klaar voor, kom maar op Rockstar!

Knijpen hoeft niet meer Het is een beetje dom: voelen of een avocado goed is, betekent dat je ervoor zorgt dat hij niet meer goed is. Om te zorgen dat mensen niet meer met hun grijpgrage handjes dit heerlijke toast-beleg tot moes knijpen, heeft Jumbo in Oldenzaal nu een bijzonder nieuw apparaat op de groente-en-fruit-afdeling gezet. Een apparaat dat voor jou checkt hoe het met de rijpheid van je avocado is. Er klinken echter ook wat verhalen waaruit blijkt dat de machine niet 100 procent accuraat is. Maar ja, je kunt je sowieso afvragen of je vaak avocado moet eten: wie Rotten op Netflix heeft gezien denkt er misschien wel een tweede keer over.

Twee motten 66 jaar nadat het verscheen heeft Dorus met Twee Motten een monsterhit. Nu was het al een erg charmant nummertje, maar de manier waarop het nu weer beroemd is had niemand verwacht. TikTok staat vol met dansjes en video's waarin jongeren iets creatiefs doen met Twee Motten. Niemand weet waarom, maar wij denken dat het komt door het deuntje dat een beetje klinkt als Hotline Bling van Drake...

Het notitieboek van Omtzigt Waar Kim Kardashian zelfs als ze vanuit een hotel naar een taxi loopt moet bedenken wat ze aan heeft, omdat dat waarschijnlijk gesponsorde kleding is die viral moet gaan, lijken onze politici sinds het hele Ollongren-gate in 2021 ook met die trend mee te doen. Zorgen dat ze een statement maken, maar dan dus niet met kleding maar met papieren. Omtzigt nu ook, met zijn 'actieve herinnering'-notitieboek.

Wacht eens even pic.twitter.com/52MoXhx6ow — Anne Fleur Dekker (@annefleurdd) November 29, 2023

Spotify Wrapped Er ging deze week één ding het meest viral van allemaal en dat was natuurlijk Spotify Wrapped, al zien we ook dat steeds meer mensen er vooral grapjes over maken. Het maakt ons niet uit wat het is: de Wrapped of de grap erover: het is sowieso vermakelijk en interessant om te zien.

As a joke one year, I told my therapist we should talk about my Spotify wrapped and now every year he asks about it and it's easily the most emotionally wrecking session I have every year. — Jason Mustian (@jasonmustian) November 29, 2023

I know we joke about spotify wrapped calling us mentally ill but this was a personal attack okay pic.twitter.com/qytMLRDFqZ — Hannah™ (@fookingloosah) November 29, 2023