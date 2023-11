Deze week viral: verkiezingen en FC Kip

Zeggen 'het was me nogal een weekje' is een understatement. De verkiezingen waren, Black Friday kwam voorbij en dan waren er ook nog de uitslagen van die verkiezingen, terwijl ons land zich ondertussen opmaakte voor kou en hagel. Voor sommige mensen een geweldige week, voor anderen een bittere. Maar wel eentje met humor, want zo zijn we dan ook wel weer. En daar staan we graag bij stil in Deze Week Viral.

The Walking Dead: Destinies is heel.. grappig?

Er zijn games die bewust grappig zijn gemaakt, zoals Exploding Kittens. Maar er zijn er ook die onbedoeld grappig zijn -en daardoor wel viral gaan-. Die laatste categorie heeft er net een nieuwe telg bij: The Walking Dead: Destinies. Soms zijn cutscenes helemaal niet geanimeerd, of zijn de gezichtsuitdrukkingen nogal... nou ja, alsof ChatGPT ze in één prompt heeft bedacht.