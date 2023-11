Wie is de Mol 2024: dit zijn alle kandidaten op een rij

AVROTROS heeft bekendgemaakt wie de kandidaten zijn van het nieuwe seizoen Wie is de Mol? dat op 6 januari 2024 van start gaat. Het is een leuke, gemêleerde groep met wat meer bekende mensen dan we gewend zijn. Denk aan Tooske Ragas, Kees van der Spek en Jip van den Toorn. Een leuke groep: dit zijn ze allemaal.

Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? had al last van wat ‘lekkage’, want er werd al gespot dat Mexico de bestemming voor de Mol-kandidaten zou worden. Ook was al bekend dat Tooske Ragas waarschijnlijk meedeed, maar tegelijkertijd waren er ook veel namen nog onbekend. Nu niet meer, want AVROTROS heeft officieel bekendgemaakt naar wie we vanaf 6 januari rond de klok van 20:30 uur elke zaterdag naar gaan kijken, onder leiding van Rik van de Westelaken, die het al diverse seizoenen doet.

Op avontuur in Mexico

Het zijn 10 mensen die allemaal de Mol kunnen zijn: maar wie is het echt? Dat moeten we in het nieuwe jaar uitvinden, wanneer het programma weer wordt uitgezonden. Dat we het nu alvast weten, geeft ons anderhalve maand de tijd om wat meer in de levens van deze mensen te duiken. Welke getallen zijn bijvoorbeeld belangrijk voor Babs, Justin en co? Wat hebben ze zelf zoal op social media gedeeld? Natuurlijk krijgen deelnemers altijd grondige zwijgcontracten opgelegd, maar echte Molloten zullen elke steen omdraaien om maar op een hint te komen. #zinin

AVROTROS geeft ook alvast wat weg over de eerste aflevering: “In Mexico-Stad begint de zoektocht. Tijdens een groot feest worden de kandidaten ondergedompeld in Mexicaanse sferen. Maar echt genieten van de festiviteiten is lastig want het spel is begonnen en de Mol is actief. Al meteen worden de kandidaten op weg geholpen door een waarzegster. Zij geeft hen inzicht in het spel en biedt hen de mogelijkheid om hun eigen toekomst te bepalen. Wat staat er in de kaarten? En wat doe je met deze informatie in een spel waar niets is wat het lijkt?”