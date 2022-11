Dit zijn de kandidaten van Wie is de Mol 2023

Anke de Jong, Sander de Kramer, Soy Kroon, Annick Boer, Froukje de Both, Daniël Verlaan, Ranomi Kromowidjojo, Nabil Aoulad Ayad, Sarah Janneh en Jurre Geluk zijn de kandidaten in het nieuwe seizoen van Wie is de Mol. De kandidaten zijn afgereisd naar het Afrikaanse Zuid-Afrika om zich weer te onderwerpen aan allerlei opdrachten met als doel om geld in de pot te halen, of er juist uit te halen. Ze moeten ontrafelen wie uit de groep De Mol is. De bekendmaking van de kandidaten ging op zeer originele wijze.

Wie is de Mol-kandidaten De kandidaten van dit seizoen werden bekendgemaakt door het publiek. Tenminste: fans konden vandaag om 14:00 uur op vijf verschillende locaties zorgen dat de kandidaten bekend werden gemaakt. Om precies te zijn in Haarlem, IJsselstein, Weert, Middelburg en Deventer. Plaatsen waarvan de coördinaten eerder deze week op de social media-accounts van het AvroTros-programma werden gezet. Het was een heel gepuzzel met knoppen en video's, maar nu weten wie het in Zuid-Afrika tegen elkaar, maar vooral tegen die Mol, gaan opnemen: Anke de Jong (35)

Anke is bekend als de modedeskundige van RTL Boulevard, maar ze is ook hoofdredacteur van ELLE. Sander de Kramer (49)

Hij is journalist en columnist, naast zijn radioprogramma Zin in Weekend! op NPO5: Sander de Kramer. Soy Kroon (27)

De hunky acteur, zanger en presentator Soy Kroon doet ook mee, bekend van onder andere Zappelin Go, The Passion en Goede Tijden, Slechte Tijden. Annick Boer (51) Annick Boer is cabaretier, acteur en zanger, bekend van onder andere Ja Zuster, Nee Zuster en Dolfje Weerwolfje. Het grote publiek kent haar waarschijnlijk van Het Klokhuis. Froukje de Both (50) Ze stond ooit in de Playboy, maar we kennen haar vooral als ex-soapy en presentatrice van Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven. Daniël Verlaan (33)

Techjournalist Daniël Verlaan werkt voor RTL Nieuws en schrijft tegenwoordig ook boeken: Ik weet je wachtwoord, naast dat hij een toffe docureeks heeft op Videoland. Ranomi Kromowidjojo (32)

Zwemster Ranomi Kromowidjojo doet ook mee, dus we zijn benieuwd of zij de fanatieke van het spel wordt. Ooit werd ze Sportvrouw van het Jaar: wordt ze nu een winnaar, of is ze een mol? Nabil Aoulad Ayad (38)

Cabaretier Nabil Aoulad Ayad is niet alleen bekend van het toneel: hij speelde ook in films als Marrokaanse Bruiloft en deed mee aan De Slimste Mens. Sarah Janneh (28)

Sarah Janneh is bekend van Soof 3, maar ze zit in meer films en toneelstukken. Jurre Geluk (31)

Jurre Geluk is een van de vaste mensen van Spuiten en Slikken en 3 op Reis. We moeten hem goed leren kennen, want we weten dat er vaak jonge honden zijn die er met de winst of de molstatus vandoor gaan.

Seizoen 23 van Wie is de Mol? Het 23ste seizoen van Wie is de Mol gaat op 7 januari van start op de NPO. Genoeg tijd dus om alvast de app weer op je telefoon te zetten, poules te starten en nog even flink wat research te doen naar de kandidaten. Immers zitten er in veel afleveringen hints naar de Mol. Soms al in de titel van de aflevering, of in een vlag die je ziet hangen, in een aantal vogels dat overvliegt: het kan vanalles zijn. Vergis je echter niet: de montage in dit programma is enorm slim. 7 januari is het zover, dan kun je de eerste aflevering van het gloednieuwe seizoen Wie is de Mol? bekijken.