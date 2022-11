Wie is de Mol? seizoen 2023: kandidaten morgen bekend

Hoe er precies op die locaties wordt gezorgd dat we ontdekken wie er meedoen aan het programma, dat is nog onduidelijk. AVROTROS laat niets los over het nieuwe seizoen van het oorspronkelijk Belgische programma. Het mooie is dat we in Nederland wel een Wie is de Mol -record hebben: we hebben met 23 seizoenen (tenminste, het aankomende seizoen is nummertje 23) wel de meeste seizoenen ooit van het programma. Op Netflix verscheen laatst nog de in Australië opgenomen Amerikaanse versie van Wie is de Mol, maar The Mole wist niet de juiste snaar te raken.

Op de website van het populaire televisieprogramma is te lezen: “Dit seizoen bepalen jullie of de kandidaten worden bekendgemaakt. Werk samen. Zaterdag 26 november. 14.00 uur. Vijf locaties.” Dan volgen de coördinaten: 52.381460, 4.629896, 52.019441, 5.043525, 51.255139, 5.708283, 51.499345, 3.615004 en 52.251188, 6.154649. Tenminste, als dat klopt. Het zou dan gaan om vijf steden (lees vooral niet verder als je niet wil weten welke dat zijn): Haarlem, IJsselstein, Weert, Middelburg en Deventer.

Miljoenen kijkers

Dat doet Wie is de Mol in Nederland altijd wel. Elk seizoen trekt het weer miljoenen kijkers die in de bijbehorende app proberen punten te verdienen door het spel mee te spelen. Wie is absoluut niet de Mol? Uiteindelijk blijft er maar één persoon over die het dus hartstikke wel is. De Mol laat altijd aan het einde van het seizoen zien hoe hij of zij heeft ‘gemold’: maar omdat andere kandidaten zichzelf ook verdacht willen maken en zo lang mogelijk in het spel willen blijven, wordt er ook door hen heel wat aan streken geleverd.

Het programma is zowel qua gedrag van kandidaten als qua montage een ware mindfck waar we elk jaar weer massaal instappen. In het vorige seizoen wist Everon Jackson Hooi een geweldige Mol te zijn. Voor seizoen 23 horen we dus morgen wie er allemaal in het spel zitten. 7 januari 2023 gaat het seizoen van start op NPO1. Welk land is nog niet officieel bekend, maar er werd door een Windhoek-biertje in een Instagram-post gedacht aan Namibië.

Goed om te weten: We updaten dit artikel morgen als bekend is wie er allemaal meedoen aan het nieuwe seizoen. Er wordt gedacht aan Soy Kroon, Luuk Ikink, Fred van Leer, Dieuwertje Blok, Esmée van Kampen en Raven van Dorst. We zullen zien...