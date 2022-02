Wie is de mol? aflevering 8: hints en de leukste tweets

De finalisten zijn bekend, we hebben nog maar één aflevering te gaan tot de ontknoping van Wie is de mol? En we weten nu dat het Kim-Lian, Thomas of Fresia is, want Thomas moest gisteren op de drempel van de finale het spel verlaten. En dat vinden veel kijkers jammer, want Thomas was een populaire kandidaat. De mol deed trouwens goede zaken gisteren. Er werd maar weinig geld verdiend en de pot staat lekker laag, op € 13.040. We zijn benieuwd hoeveel daar volgende week nog bij komt of af gaat. Natuurlijk blikken we terug op de aflevering. Op Twitter kwam nogal wat commentaar op de eerste opdracht. Want wat is er met alle tapijten gebeurd?

Wij hebben alle verdachte acties op een rij gezet, kijken naar de laatste hints en verzamelden de leukste tweets over aflevering 8!