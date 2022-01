Wie is de mol? aflevering 5: hints en de leukste tweets

Zo, aflevering 5 van dit seizoen van Wie is de mol? zit er alweer op. En er gebeurden weer allerlei vreemde dingen. Wat dat betreft is het met deze groep nooit saai. Er verdwijnt geld en ook telefoons zijn zoek. De 'moltelefoon' is namelijk kwijt en natuurlijk zorgt dat voor veel commotie in de groep. Sahil laat trots aan ons zien dat 'ie hem heeft maar voor de andere kandidaten is het voorlopig nog een raadsel. Het was een aflevering vol leuke opdrachten en er werd aardig wat geld voor de pot verdiend. Maar kandidaten lieten ook geld liggen. Waarom leek het Kim-Lian een goed idee om zich in te smeren met modder in plaats van naar geld te zoeken? En hoe kan het Laetitia de verdubbelaar niet heeft ingezet? Zoveel vragen.... Wat we ons in ieder geval niet meer af hoeven te vragen is of Hila de mol is. Zij heeft het spel verlaten en had de verkeerde mol in het vizier.

Wij blikken bij elke opdracht terug op de verdachte acties, kijken naar hints en verzamelden de leukste tweets over aflevering 5!