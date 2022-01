Wie is de mol? aflevering 4: hints en de leukste tweets

Een dagje later dan je van ons gewend bent, maar je bent in ieder geval inmiddels wel bijgekomen van aflevering 4 van Wie is de mol? Wij vonden 'm namelijk nogal verwarrend. De tegenstrijdige uitspraken van kandidaten en de gekke acties maken het ontmaskeren van de mol er niet gemakkelijker op. Op dit moment kan het wat ons betreft iedereen nog zijn. De makers hebben het wel precies zo gemonteerd dat we wel heel goed moeten zoeken naar hints. Toch denken veel fans al echt duidelijke hints te hebben gespot, dus die delen we hier natuurlijk ook. Trek vooral je eigen conclusies! We weten in ieder geval zeker dat Arno Kantelberg niet de mol is. Hij kreeg namelijk, tot verbazing van de anderen, een rood scherm te zien. Zijn maatje Sahil staat er nu alleen voor. Hij wordt trouwens, samen met Kim- Lian, het meest verdacht door de kijkers op dit moment.

Wij blikken per opdracht terug op de verdachte acties, kijken naar hints en verzamelden de leukste tweets over aflevering 4!