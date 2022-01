Wie is de mol? aflevering 1: hints en de leukste tweets

Het nieuwe seizoen van Wie is de mol? is eindelijk van start gegaan.Wie wordt de opvolger van Renée Fokker? De makers van het programma hebben wat wijzigingen doorgevoerd, wat het programma hopelijk verfrissender maakt om naar te kijken. Wij houden je hier weer elke week op de hoogte van de ontwikkelingen, analyseren de aflevering en delen de leukste tweets. Het 22e seizoen van Wie is de mol? speelt zich af in Albanië en voor het eerst doen er 11 kandidaten mee in plaats van 10. De opnames vonden plaats in augustus en kijkers konden toen al stemmen om invloed uit te oefenen op de eerste executie. Welke gevolgen dat had zagen we gisteren tijdens de eerste aflevering.





Arno meest verdacht door publiek

Nadat alle kandidaten een pleidooi moesten houden over waarom zij juist niet de mol zijn, mochten Nederlandse kijkers stemmen. Daarmee kon de minst verdachte kandidaat een vrijstelling verdienen en iemand meenemen naar de volgende aflevering. Arno werd na zijn pleidooi het meest verdacht door het publiek, Glen het minst. Hij kreeg een vrijstelling en koos Everon uit om met hem mee te gaan naar de tweede aflevering. Suzanne had de twijfelachtige eer om de eerste afvaller te zijn.

Na de eerste aflevering worden in de app van Wie is de mol? de meeste verdenkingen ingezet op Welmoed en Sahil. Het minst verdacht is volgens de kijkers nu Hila. Dat de kandidaten ook dit seizoen weer fanatiek zijn bleek na de eerste opdracht al meteen: Welmoed en Laetitia hielden namelijk jokers achter.