Wie is de mol? aflevering 3: hints en de leukste tweets

Al een beetje bijgekomen van aflevering 3? Na al het spektakel van vorige week vonden we het gisteren een beetje lauw allemaal. Er was weinig actie, zelfs de opdracht waarin de kandidaten gingen lasergamen was niet echt spannend. Natuurlijk werden er wel verdachte acties uitgevoerd en moest een kandidaat het spel verlaten. We weten nu dat Welmoed in ieder geval niet de mol is. Ze spekte de pot vlak voor haar vertrek nog wel even met € 1500. Leuk voor de winnaar straks en het compenseert mooi de uitgave van Hila. Zij kocht voor hetzelfde bedrag namelijk een zwarte vrijstelling.

Hints en andere opvallende dingen tijdens aflevering 3 van Wie is de mol?

Van dubbele cijfers in aflevering 1 en onhandige acties van Kim-Lian in aflevering 2 naar een voortkabbelende groep in aflevering 3. Natuurlijk maken de kandidaten zich allemaal graag verdacht en weten de producenten van het programma dat goed in beeld te brengen. Waarschijnlijk moeten we vooral goed letten op de dingen die op de achtergrond gebeuren. De muziek bijvoorbeeld (soudtracks van films en series kwamen al voorbij). We zijn er nog niet helemaal achter wat daarmee aan de hand is, maar komen er volgende week op terug (tromgeroffel). Wat ons ook is opgevallen: er komen vaak katten in beeld dit seizoen. Heeft dat iets te betekenen of heeft Albanië gewoon een grote kattenpopulatie? We nemen alle verdachte acties en eventuele hints weer per opdracht met je door!





Eerste opdracht: net of net niet