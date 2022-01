Wie is de mol? aflevering 2: hints en de leukste tweets

Zo, aflevering 2 van Wie is de mol? zit er alweer op en we moeten zeggen: het was me er eentje. De titel was 'zwijgen', maar wij raken hierover niet uitgepraat. De vreemde acties vlogen je om de oren en de mol kan ook tevreden zijn. Er werd namelijk behoorlijk wat geld uit de pot gehouden. Zeker tijdens de eerste opdracht, waar € 2500 te verdienen viel. En plaatsvond in een theater. Geen Wie is de mol? is immers compleet zonder een opdracht in een sfeervol theater. Toegegeven, we hebben wel gelachen om het gebrek aan inzicht en Thomas die eruit zag als een geplukte Pino. De groep lijkt behoorlijk hecht te zijn en de eerste bondjes worden gevormd. Niet meer met Glen trouwens, want hij moest als tweede kandidaat het spel verlaten.

Hints en andere opvallende dingen tijdens aflevering 2 van Wie is de mol?

Vorige week zagen we overal dubbele cijfers. Daar zou toch bijna iets achter moeten zitten? Nou, deze week hebben we geen dubbele cijfers gezien, dus we focussen ons nu vooral op andere hints en verdachte acties. Het is deze aflevering de meeste kandidaten aardig gelukt om zich in de kijker te spelen. Bewust of onbewust is natuurlijk altijd de vraag. Wat wel zeker is, is dat we geen moeite hadden om verdachte acties op te sommen. We nemen ze weer per opdracht door. Trek je eigen conclusies, het kan nog alle kanten op (behalve richting Suzanne of Glen). Over Laetitia en Fresia hebben we vandaag trouwens weinig te zeggen. Misschien is dat juist wel opvallend, we houden ze komende afleveringen goed in de gaten!





Eerste opdracht: binnen en buiten bereik