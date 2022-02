Wie is de mol? aflevering 6: hints en de leukste tweets

We zijn inmiddels bijgekomen van aflevering 6 van Wie is de mol?, jij ook? Wat een spectaculaire en leuke opdrachten, als kijker was deze aflevering een feest. Hoewel er 'maar' twee opdrachten werden uitgevoerd, werd er genoeg 'gemold'. En dat terwijl de kandidaten (én de mol) het met elkaar heel gezellig hebben. Ze korten elkaars namen af, moeten en traantje wegpinken als iemand het spel verlaat en er wordt behoorlijk op los geknuffeld. Toch vertrouwen ze elkaar totaal niet en dat maakt het voor ons als kijkers wel lekker om te zien. Waar ze het allemaal wel over eens waren: er werd veel geld verdiend voor de pot deze aflevering. Eigenlijk was dat helemaal niet zo, maar deze groep is blijkbaar snel tevreden. Sahil moest het spel verlaten met een vrijstelling op zak. Hoewel hij de moltelefoon 'ineens' op zak had, was dit dus geen actie van 'de mol'.

Wij blikken bij de opdrachten terug op de verdachte acties, kijken naar hints en verzamelden de leukste tweets over aflevering 6!