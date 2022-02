Wie is de mol? aflevering 7: hints en de leukste tweets

De finale van Wie is de mol? komt alweer in zicht. Tijdens deze aflevering konden de kandidaten zelfs een glimp van de mol opvangen, maar ze waren vooral bezig met het spotten van molly's en milly's. Toch lijken ze er bijna allemaal van overtuigd dat Kim-Lian de mol moet zijn. Ze wordt ook door de kijkers thuis het meest verdacht. Dat ze gisteren al voorspelde dat er een opdracht met schapen of geiten zou komen was dan ook wel heel toevallig. Toch lijkt het mij wel iets té opzichtig als ze de mol is, maar ik zat op Laetitia en die heeft gisteren het spel verlaten. Wie in ieder geval niet wordt verdacht door de andere kandidaten is Thomas. Hij maakt het voor ons kijkers in ieder geval nog leuker om naar het programma te kijken. Stiekem hoop ik nu dan ook dat Thomas de mol is. Of Fresia ook op Kim-Lian zit weten we trouwens niet, want zij zette (eindelijk) haar vrijstelling in.

Wij blikken bij de opdrachten terug op de verdachte acties, kijken naar hints en verzamelden de leukste tweets over aflevering 7!