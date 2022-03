​Wie Is De Mol-finale: lees de grootste hints voor de onthulling

Is het Everon Jackson Hooi , is het Kim Lian van der Meij of toch Fresia Cousiño Arias? De verdenkingen gaan al vanaf het begin alle kanten op.

Wekenlang hebben we meegeleefd van de avonturen van een aantal BN’ers in Albanië, maar morgen is het klaar. Dan wordt op het gemaskerde bal onthuld wie de Mol is.

Waarom het Everon de Mol is

Vogels zijn al eerder een ding geweest in Wie Is De Mol, namelijk toen Merel Westrik de Mol was. What’s in a name? Everon draagt iets met BIRD erop, zou dat een heel vergezochte hint zijn naar Merel en dat hij dus de mol is? Ook heeft hij later een shirt met een M erop aan: de M van… Mol?

Wanneer de verliezers aan het einde van de aflevering een uitnodiging krijgen voor het bal van de mol, dan is er een tikkend geluid te horen. Is het de een secondewijzer voor de ‘tijd’, de tijd zoals in… Goede Tijden Slechte Tijden, waarin Everon te zien is als Bing?

De etherdiscipline van Everon blijkt ook niet helemaal in orde. Tijdens de Zwanen-opdracht gaat het compleet verkeerd wanneer hij de leiding neemt. Is hij daar expres aan het mollen, of is hij ook echt de Mol?

Everon pakt in de laatste aflevering voor de finale een strijkplank, maar in plaats van dat hij die als schild gebruikt tegen de lasers, laat hij hem naast zich hangen. Niet erg logisch, zeker niet voor een man die onder andere boksen als sport doet of deed.