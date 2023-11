​Wanneer begint Wie is de Mol weer?

We volgen het jaarlijks op de voet: Wie is de Mol? Het is tijd om een nieuw Molboekje te kopen, want het is zover. We weten nu wanneer het nieuwe seizoen van de serie van start gaat.

Slim monteerwerk Wie is de Mol? is elk jaar weer een feestje. Het slimme monteerwerk zorgt ervoor dat je constant op het verkeerde been wordt gezet. Het idee is dat er een groep semi-bekende Nederlanders samen op reis gaan en onderweg allemaal opdrachten uitvoeren. Daarmee is geld te verdienen: geld dat de Mol zoveel mogelijk uit de pot moet zien te houden. Maar, je moet als kandidaat goed opletten op allerlei kleine details: elke aflevering wordt er een test gemaakt en moet je bepaalde details over de Mol vertellen. Of tenminste: wie jij denkt dat de Mol is. Soms moet je allerlei kleine details weten, zoals wat iemand aanhad of met wie hij of zij in een groepje zat. Als je veel vragen fout hebt, dan lig je eruit. Je wil dus medekandidaten graag op het verkeerde been zetten: hebben zij immers meer vragen fout, dan moeten zij naar huis. Het is dus aan jou om je dan ook als een Mol te gedragen.

Wie is de Mol? app Nu klinkt het alsof je thuis meteen doorhebt wie de Mol is, maar ook jij ziet natuurlijk de mollenstreken van de kandidaten en dat gecombineerd met het slimme monteerwerk maakt het vrij onmogelijk om te ontdekken wie De Mol is. Je kunt dit trouwens ook een wedstrijdje maken, dat zoeken wie de Mol is. Dat kan in poule-verband in de Wie is de Mol-app, die je gewoon gratis kunt downloaden en gebruiken. Soms staan daar ook wat handige hints in. Of zijn het toch manieren om je juist op het verkeerde been te zetten? Veel vragen, die in de ontknoping van Wie is de Mol allemaal beantwoord worden: dan wordt bekend wie De Mol al die tijd was en zie je ook welke mollenstreken hij of zij uitvoerde: erg vermakelijk.

De uiteindelijke verdenkingen in de Wie is de Mol? App is als volgt voor de finale:

1. Jurre (45%)

2. Daniël (30%)

Wanneer begint Wie is de Mol seizoen 24? AVROTROS zendt de eerste aflevering van het nieuwe seizoen uit op zaterdag 6 januari 2024. Dat is geen grote verrassing: Wie is de Mol? start traditioneel gezien op de eerste zaterdag van het jaar en dat is nu dus niet anders. Het heeft wel wat: een nieuw jaar, een nieuwe kans om eindelijk wél te raden wie toch de Mol is. Maar ja, die lanceerdatum weten smaakt wel naar meer. Wie is de Mol kandidaten Er zijn echter nog geen uitspraken gedaan over wie er meedoen aan dit 24ste seizoen. We kunnen dus nog niet gaan bedenken wie een goede Mol zou kunnen zijn. Hoewel, er zijn natuurlijk altijd geruchten. Acteur Jeroen Spitzenberger wordt genoemd, presentator Sam Hagens, dragqueen Justin Mooijer, muzikant Rosario Mussendijk, presentatrice Tooske Ragas en illustrator Jip van der Toorn. Klinkt wel als een leuke groep mensen. Zou Tooske een Mol in zich hebben? Of misschien een dragqueen, die het gewend is om een andere rol aan te nemen? Vorig jaar werd er een hele hunt van gemaakt om te horen wie de kandidaten zijn, of dat dit jaar weer gebeurt, is nog onbekend.

In welk land speelt Wie is de Mol? zich af? Wie is de Mol speelde zich vorig jaar nog af in het prachtige Zuid-Afrika, dus dit jaar gaan de kandidaten waarschijnlijk naar een ander werelddeel. Er wordt gedacht aan Mexico, omdat er een foto zou zijn die is gemaakt in een theater in Yucatán. Op die foto zou bovendien nog een mogelijke kandidaat te zien zijn: presentatrice Anna Gimbrere. Als Mexico klopt, dan kun je erop rekenen dat er weer wat extra vakanties naar dat land worden geboekt volgend jaar. Ze weten namelijk altijd zo mooi in beeld te brengen waar ze zijn, dat je er spontaan reislust van krijgt. Mocht je denken dat er een patroon is in welk type mens de Mol is: het was vorig jaar Jurre Geluk, toen Everon Jackson Hooi, toen Renee Fokker, toen Jeroen Kijk in de Vegte en toen Rob Dekay. Geen peil op te trekken toch? Wie is de Mol? zie je vanaf zaterdag 6 januari rond 20:30 uur bij AVROTROS op NPO1.