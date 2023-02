Wie is de Mol aflevering 6: de leukste tweets en hints

Er is weer een week voorbij en daarin werd er weer volop geanalyseerd. Wie is de Mol nou toch? In de zesde aflevering hopen we dichterbij dat antwoord te komen. Is het Anke, Soy, Daniël, Jurre, Ranomi of toch Nabil? Hoofdverdachte van het publiek dat de app gebruikt is Jurre, met 22 procent. Gevolgd door Soy en Nabil. Is de Mol inderdaad een man?

Opdracht 1: Op eieren lopen

15 vragen in plaats van 20: deze aflevering begon met een test die korter was dan normaal. Verder weinig spannends. De kandidaten gaan op een roadtrip door de Zuid-Afrikaanse woestijn. Ze krijgen onderweg opdrachten te doen, maar kunnen hun geld ook verliezen wanneer ze inhalig kisten binnenharken. Welkom in aflevering 6: lijdensweg?

In de eerste opdracht moeten de kandidaten op eieren lopen. Op struisvogeleieren welteverstaan. Met twee planken. Nou, Daniël is het duidelijk niet gewend om op die manier door het leven te gaan, want die legt rigoreus een plank erop en KRAK. Ei kapot. Vervolgens is het aan Anke om als een soort koortdanseres verder te gaan op één ei. Bij het andere team is het ook de vrouw die mag gaan lopen: Ranomi. Helaas breekt ook zij een ei. Jurre schrikt: "Hoe gaan we dit ooit met zijn drieën doen?"

Soy heeft vroeger bij het circus gezeten en weet in slow motion een ei te breken. Ook Jurre breekt eieren: twee tegelijk zelfs. UitEIndelijk is het een gekraak van jewelste. Die arme struisvogels die zo hun best hebben gedaan... Uiteindelijk lukt het Daniël, Soy en Anke echter wel om 1000 euro in de pot te spelen. De anderen is het mislukt. Teleurgesteld rijden ze verder.