​Wie is de Mol aflevering 1: hints en leukste tweets

Het is weer begonnen: Wie is de Mol. Nadat enkele weken geleden de kandidaten bekend werden gemaakt, zien we ze in de eerste aflevering voor het eerst in actie. In de Wie is de Mol-app hebben kijkers vooraf alvast voorspeld wie zij denken dat de mol is. Hoofdverdachten? Soy en Jurre, maar bij de dames zijn het Froukje en Ranomi die het meest worden verdacht. Wij blikken bij de opdrachten terug op de verdachte acties, kijken naar hints en verzamelden de leukste tweets over aflevering 1!



De Mol is weer begonnen. En hoe! Waar de kandidaten elkaar normaal pas op het vliegveld zien of pas in het land van bestemming, ontmoeten de kandidaten elkaar nu in een kamer met een telefoon. Twee weken voor de reis begint. Weet je even niet meer wie de kandidaten zijn? Dit zijn de potentiële Mollen.