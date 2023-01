5 manieren om Wie is de Mol het allerbeste te volgen

Wie is de Mol gaat morgen weer beginnen en daar hebben we gevoelsmatig lang op moeten wachten. Dat komt omdat we in coronatijd zijn getrakteerd op een extra tussenseizoen, dat we afgelopen jaar moesten missen. Geen probleem, het moment is eindelijk daar, we gaan in de eerste aflevering even goed aftasten wie toch die Mol zou kunnen zijn. Maar, hoe volg je het programma nou het allerbeste? Op deze vijf manieren.



De tv-serie kijken

Het is voor de hand liggend, maar de beste manier om Wie is de Mol te volgen dat is toch om het gewoon te kijken. Of je het nu direct kijkt op de NPO of terugkijkt via NPO Start: je hebt elke minuut van elke aflevering hard nodig om hints te zoeken en het gedrag van de kandidaten te bestuderen. De presentatie is wederom in handen van Rick van de Westelaken en alle kandidaten kun je er hier nog eens op naslaan. Blok het in je agenda: elke zaterdag om 20:30 uur Wie is de Mol op NPO1.