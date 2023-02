​Wie is de Mol aflevering 5: hints en leukste tweets

Wie is de Mol is door de helft. De vijfde aflevering is uitgezonden en heet Portretten . Voordat we daarin duiken, nog even stilstaan bij die vierde aflevering, die de tongen losmaakte. Hoe oneerlijk was het dat Annick naar huis moest, terwijl ze officieel gezien niet de persoon was met het rode scherm? Molloten vinden er wat van. Dit zijn de tweets en hints die we deze week tegenkwamen.

Opdracht 1: Altaar Ego

In de eerste opdracht moeten de kandidaten mensen die naar de kerk gaan op hun plek zetten. Dat klinkt minder vriendelijk dan het is, maar in de kerk van Tulbagh moeten de kerkgangers op de juiste plek worden geplaatst. Waar moet de kattenvrouw? Waar moet de oudste van een zekere straat? Waar gaat de persoon die altijd te laat is? Er wordt in twee duo's gewerkt, waarbij het ene duo moet bedenken wie de kerkganger is en het andere moet ze daadwerkelijk op de juiste plek zetten.

Elke juiste kerkganger is 100 euro voor de pot, met in totaal 2.000 euro om te verdienen. Het valt op dat Daniël Verlaan weer meteen roept wat hij wil en in zijn leidersrol gaat, maar hij geeft later ook aan dat hij denkt dat je daarmee het meeste invloed hebt op het spel en dat is 'waar de Mol ook zou willen zitten'. Klinkt niet echt als iets wat een Mol zou zeggen, toch? Of is dit een soort reverse psychology?



Het spel begint, wat de ietwat vreemde naam Altaar Ego draagt. Ook vreemd is dat ze allemaal een andere stoel bij zich lijken te hebben, waarvan Daniël zelfs kijkt naar een kaart wie op welke stoel zit, maar de kandidaten besluiten de stoelen compleet links te laten liggen en alleen maar op de persoon te gaan. Jurre en Anke omschrijven de personen en Ranomi en Daniël plaatsen ze.

Dat blijkt natuurlijk helemaal mis te gaan. Ranomi lacht terwijl de kerkgangers veelal 'nee' zeggen als ze uiteindelijk zegt wie ze zouden moeten zijn. Toch hebben de kandidaten alsnog 700 euro bij elkaar weten te sprokkelen en dat is gezien het track record van deze ploeg helemaal niet zo superslecht. En Ranomi biedt ook nog netjes haar excuses aan aan de mensen.

Er is geld verdient en dat is fysiek geld! En er is zowaar een penningmeester! "Are you trusting me?" zegt Anke met de flappen in haar handen. Nou, volgens ons is ze voor geen cent te vertrouwen, maar goed.