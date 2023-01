Wie is de Mol aflevering 2: de leukste tweets en hints

De eerste aflevering van Wie is de Mol zit erop en vanavond hebben we in de tweede aflevering kunnen zien hoe het nou precies zit met dat terug kunnen spelen wanneer je eruit ligt en hoe de kandidaten reageren op drones. Maar eerst nog even wat hersenspinsels en theorieën die bij mensen zijn opgeborreld de laatste week, nadat we Sarah hebben zien vertrekken.

We leren in deze aflevering meer hoe Sarah haar weg terug kan komen in het scherm. “Haar medekandidaten spelen daar, zonder dat ze het weten, een belangrijke rol in”, aldus presentator Rik van de Westelaken. De aflevering heet ‘Kunstgreep’ en speelt zich af in Kaapstad. Het ene deel van de kandidaten zit in de auto, vol enthousiasme te roepen dat ze vast druiven gaan stampen, terwijl er in de andere auto wordt geconcludeerd dat Daniël in de vorige aflevering waarschijnlijk bewust voor ruis op de lijn heeft gezorgd... Zal je net zien, met een techjournalist.

Uiteindelijk leren de kandidaten dat Sarah er nog is. Is het haar gelukt om 1.500 euro van het bedrag af te snoepen? Helaas niet. Sarah ligt dus definitief uit het spel. Ze baalt dat het niet is gelukt en vond het fijn om weer terug te zijn, ook al was het van korte duur. De kandidaten hebben het uiteindelijk niet ultraslecht gedaan: met 1.300 euro erbij is de pot nu 4.550 euro. Maar, wie is toch de penningmeester? Daar hebben de kandidaten het nog niet over gehad. Jammer, want daarover hebben molloten altijd giga-discussies. Misschien later...

"JA JEZUS!" roept Jurre uit, wanneer hij leert dat een ander duo twee brancards heeft. Hadden ze dat eerder geweten, dan kon het vergaren van de stoffen veel sneller gaan. Even kibbelen en door, want de tijd loopt. Soy beseft ondertussen dat het ze nooit gaat lukken om die 3.000 euro binnen te harken. Pijnlijk. En dat terwijl hij geen idee heeft waar Sarah ondertussen mee bezig is. Hij denkt dat ze allang is vertrokken.

Daniël ontpopt zich weer als een leider die alles aanstuurt en in eerste instantie weer met Froukje aan de slag gaat. Froukje krijgt een elektrische schok, Daniël lacht haar uit: "Wat een slechte actrice!" zegt hij. Even later highfiven ze elkaar weer hoor. Ondertussen wordt enorm intens in beeld gebracht hoe de drones de kandidaten in het vizier hebben, terwijl Sarah zit te zweten op de spiraal.

Hoe verder ze komt, hoe hoger het bedrag dat ze kan verdienen. Elke keer dat de ring de spiraal raakt, krijgen de kandidaten er echter een drone bij (of zelfs een schok) waardoor ze minder makkelijk geld kunnen verzamelen. Het is samenwerken met een muur ertussen, waarbij Sarah kan zorgen voor 1.500 euro. Redt Sarah het einde, dan mag ze terugkomen. Zo niet, dan is het écht voorbij voor deze eerste afvaller van Wie is de Mol 2023.

De kandidaten moeten grondstoffen zien te vinden bij de Saldanha-staalfabriek. Ze mogen daarbij de hele tijd van de opdracht, 45 minuten, niet gezien worden door een drone en ze kunnen maximaal 3.000 euro verdienen. Uitgerust in blauwe outfits met helmen rennen ze als een gek het veld op. Ondertussen zien we dat Sarah (in een Tupac-shirt, net als Nabil, verdacht?) in een loods een zenuwspiraal moet doen.

Opdracht 2: Propvol

De kandidaten worden nu in twee teams opgesplitst. Het ene team gaat naar een winkel genaamd Props to the Stars, vol snuisterijen. Echt vol. Rekwisieten uit allerlei films: wapens, opgezette dieren, vanalles. Ondertussen is het andere team in Woodstock, een buurt bekend om zijn streetart. Die muurschilderingen moeten worden gefotografeerd en het team bij Props moet doorgeven welke dit moeten zijn. Niet gewoon via walkietalkie -etherdiscipline!-, nee: door het uit te beelden via een foto in WhatsApp. Er mochten wel maar 3 tekens worden gebruikt (anders werd het wel heel makkelijk).

Het lijkt een moeilijke opdracht om bij te mollen. De twee teams zijn allebei heel erg in teamverband bezig waarbij er weinig ruimte is voor streken. Opvallend is dat de foto's vaak rechtop worden gemaakt door fotograaf Jurre, waardoor het andere team de plaat waarschijnlijk helemaal verkeerd overbrengt. Dat blijkt ook, wanneer er een man met een duif moet worden gefotografeerd. Hij lag en dat vond Soy een goed idee. Ondertussen ziet Daniël wel de juiste plaat. Had Soy die stiekem ook al gezien en heeft hij het team bewust de verkeerde kant op gestuurd? "Stevie Wonder ziet nog dat het dit beeld is!" roept Sander uit. Ondertussen komen superteam Daniël en Froukje samen tot de conclusie dat het echt die andere plaat moest zijn. Soy is het er totaal niet mee eens, maar Soy lijkt ook enorm te mollen.

Ook de laatste foto stuurt Jurre weer in de verkeerde oriëntatie. Froukje denkt dat het een crime scene is, maar het zijn eigenlijk gewoon verschillende figuren op de muur. Uiteindelijk besluiten ze een heel willekeurige foto te schieten. Er was maar één foto terug. 250 euro erbij, waardoor de pot 4.800 euro waard is. Er is nog hoop: een rebus die in kistjes zit. Door de slechte score mag er echter maar één kistje worden opengemaakt. Hoe creatief zijn de kandidaten om een zin te vormen op basis van dat ene kistje? Het derde kistje wordt gekozen: een lever met een t: levert. Helaas wisten de kandidaten het niet te raden. Zelfs toen alle kistjes werden opengedaan werd het hem niet met Superman en de baby. Gewoon 250 euro, that's it.

Maar dan wordt het pas echt interessant: achteraf discussiëren over wat er toch zo keihard misging. Daniël en Soy begrijpen niet waarom de foto's zo verkeerd werden gemaakt. Het vervelende is dat het niet ging om de foto, maar om de oriëntatie van de foto. Jurre zit er verslagen bij, terwijl Sander terecht opmerkt dat Soy wel erg fanatiek was in het snel maken en versturen van foto's, waardoor hij allerlei kansen verspeelde.