Deze week viral: chocoladeletters en lijsttrekkers

Deze week staat in Nederland vooral in het teken van regen en kou, maar ook lijsttrekkers, debatten en discussies over stemmen. De verkiezingen zijn volgende week en dat houdt de gemoederen bezig. Maar er genoeg anders dat viral ging. Lewis Hamilton komt naar Fortnite De Formule 1-coureur Lewis Hamilton heeft de laatste paar seizoenen net even wat mindere auto’s en natuurlijk een geduchte tegenstander met Max Verstappen, maar hij is met 7 wins op zijn naam wel degelijk een groot coureur te noemen. Zo groot, dat hij zijn opwachting maakt in Fortnite. Op een soort Wakanda-achtige manier maakt hij zijn entree, en zijn hond Roscoe doet vrolijk mee.

Je zal maar Yvette, Yaden, Youssef of Yaël heten Als je naam met een Y is, dan heb je een probleem. Vaak krijg je dan namelijk de chocoladeletter I, en die wil natuurlijk niemand. Natuurlijk, de grammage is hetzelfde als bij andere letters, maar ze zijn amper te breken, zien er niet zo bijzonder uit en ze voelen gewoon niet hetzelfde als die Y. Gelukkig heeft Jumbo nu de letter Y als chocoladeletter beschikbaar. Yeah!

Xbox maakt chocoladecontroller als weggever Over chocolade gesproken: de film Wonka komt bijna uit en hierin is Timothée Chalamet de bekende chocoladefabriekhouder. Echter is het nu Microsoft die de Willy Wonka uithangt: het heeft een eetbare controller gemaakt van chocolade. Je kunt ze niet kopen, je kunt ze alleen winnen.

Now that looks delicious



Follow and RT with #XboxWonkaSweepstakes for a chance to win a custom @WonkaMovie Xbox Series X & display, Edible Chocolate controller & chocolates!#WonkaMovie Only in theaters December 15



Ages 18+. Ends 12/14/23. Rules: https://t.co/JFlKtTEHaC pic.twitter.com/Mj8FTgIz3v — Xbox (@Xbox) November 13, 2023

Zo ziet een vaatwasser eruit als hij de was doet Iedereen die een vaatwasser heeft vraagt dit zich wel eens af toch: wat gebeurt daar allemaal binnenin als hij ‘draait’? Een man besloot om een GoPro- camera in zijn vaatwasser te zetten en eens te gaan kijken. Gelukkig deelde hij de beelden, want sommige mensen besluiten nu maar weer lekker te handwassen, na al dat gooien met goor water. Bepaal het nu zelf:

@povsadventures I put a camera inside my dishwasher original sound - Povs Adventures

Iris Rulkens moest natuurlijk de lijsttrekkers onder handen nemen Iris Rulkens heeft een uitverkochte theatertour en doet het als comedian met haar typetjes ontzettend goed. Ze is dan ook de uitgelezen persoon om de lijsttrekkers na te doen. Welke doet ze het beste?

Balenciaga’s nieuwe kledingstuk is te koop bij IKEA IKEA heeft geen samenwerking met Balenciaga, maar het zou wel kunnen. Het nieuwe kledingstuk van het peperdure merk is namelijk nogal.. alledaags. Het prijskaartje à 900 euro niet, maar het uiterlijk ervan wel. Reden voor IKEA om hierop in te springen.

Formule 1-openingsshow in Las Vegas Is het nog Formule 1 of is het een muziekfestival? Dat was even de vraag voordat het hele putdekseldebacle losbarstte. De openingsshow was er ook wel eentje hoor: we vroegen ons op een gegeven moment af of het de Half Time show van de Super Bowl zou overtreffen. Van 30 Seconds to Mars tot Kylie Minoque en van J Balvin tot Tiesto, ze waren er allemaal.