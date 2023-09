Deze films komen dit jaar nog in de bios en op streamingdiensten

Het is herfstig weer en dat vraagt erom lekker binnen te zitten. In de bioscoop is er genoeg te doen de komende tijd en ook op streamingdiensten zien we steeds meer grote films binnensijpelen, zoals The Little Mermaid vorige week op Disney+. Deze films komen er nog aan.



The Creator

Het is een high sci-fi film met John David Washington in de hoofdrol. De topacteur kan ongeveer alles intrigerend maken, maar in The Creator zijn er wel meer dingen die nogal weten te boeien. De implementatie van AI bijvoorbeeld en de oorlog die woedt tussen het menselijk ras en de kunstmatige intelligentie. Aan onze held om The Creator te vinden en te doden, want dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Dat blijkt echter niet zo’n makkelijke taak.