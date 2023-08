Samples: YouTube Music wil dat je meer muziek leert kennen

Je hebt mensen die elke week de New Music Friday doorakkeren op Spotify: liedje aan, even door het nummer heenscrubben en door naar de volgende. Is het een tof nummer, dan gaat hij in de playlist. Spotify heeft daarnaast Release Radar, Playlistradio en meer opties om je te inspireren eens naar wat andere artiesten te luisteren. Heerlijk, lekker nieuwe muziek ontdekken. YouTube Music heeft minder mogelijkheden om je muzikale horizon te verbreden, maar daar komt nu verandering in. YouTube Music introduceert Samples.

YouTube music got this one right. Nice addition to the streaming app @youtubemusic #samples #yuppietrashlife pic.twitter.com/XnTsCx7QPD

Samples op YouTube Music

Samples is een bibliotheek met daarin allemaal snippets van nummers die je (waarschijnlijk) nog niet kent. Je krijgt van elke muziekvideo een hapje te zien van ongeveer 30 seconden en zo hoor je al snel of het genre wat voor je is, de artiest wat voor je is en of de videoclip je aanstaat, mocht dat belangrijk voor je zijn. Je kunt vrij snel als je een nummer hoort al bedenken of je het wat vindt, al zijn er natuurlijk altijd nummers die wat tijd nodig hebben om echt je favoriet te worden.

De Samples zijn binnen YouTube Music te vinden onder het nieuwe tabblad Samples in de app. Het werkt een beetje zoals TikTok meets Tinder: je kunt een video omhoog of omlaag swipen om nieuwe nummers te ontdekken die je geweldig vindt. Je kunt een nummer meteen vanuit de Samples-playlist aan je playlist toevoegen, met vrienden delen of toch eerst even het hele nummer luisteren en de kat wat meer uit de boom kijken. Het is niet alleen leuk voor luisteraars, maar ook voor artiesten: die krijgen de mogelijkheid om bekend te worden bij een groter en misschien zelfs wel een beetje een ander publiek.