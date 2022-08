TikTok gaat video's van uit je buurt laten zien

In de buurt

De ‘Volgend’ feed toont alleen video’s van mensen die jij op TikTok volgt, terwijl ‘Voor Jou’ praktisch iedereen over de hele wereld is. Voor Jou toont wel alleen video’s van genres die je vaker kijkt en leuk vindt. Hoe het precies zit met de ‘In de buurt’-feed is niet bekend, maar in ieder geval komen er alleen video’s voorbij die in jouw regio zijn gemaakt. Volgens TechCrunch test TikTok de mogelijkheid op dit moment, maar alleen in een aantal Aziatische landen.

Als je TikTok een beetje kent, dan weet je dat dat waarschijnlijk onmogelijk is: hoe weet TikTok immers waar je bent? Er gaat binnenkort iets veranderen voor de mensen die een video uploaden: die kunnen ook hun locatie toevoegen aan het filmpje. Hierdoor weet je precies waar een video is gemaakt. En alleen zo kan TikTok dus ook de video’s weergeven die in de omgeving zijn geüpload.