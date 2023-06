Je kunt tweets nu een uur lang bewerken - als je maar betaalt

Je hebt een discussie op Twitter en meerdere mensen doen mee: je weet dan precies hoe het gaat, je krijgt snel antwoorden achter elkaar. Wil je dan nog even een foutje wegpoetsen uit je tweet, dan moet je snel zijn, want voor je het weet springen de mensen waarmee je een discussie hebt erop en sla je een flater. Gelukkig kun je met Twitter Blue een tweet aanpassen, maar nu is de tijdsperiode dat je mag bewerken wel met erg veel tijd verlengd…

Twitter Blue Je kon sinds de introductie van Twitter Blue tweets bewerken als je dat maar binnen een half uur na plaatsing deed. Nu ben je in verhitte discussies dan alsnog wel te laat, maar het is een acceptabele lengte. Nu is het een uur geworden, en dat zorgt er toch voor dat je je tweets in een discussie zodanig kunt aanpassen dat de context daar mogelijk onder te lijden heeft. Ook is het niet helemaal duidelijk waarom Twitter hiervoor kiest. Het Twitter-account van Twitter Blue zei gewoon: “Blue-abonnees hebben nu tot 1 uur de tijd om hun tweets te bewerken.” Daar moeten we het mee doen. Aan de andere kant moeten we niet te veel klagen, want de functie om tweets te kunnen bewerken is er eentje waarover enorm lang is gezeurd: niet zozeer om de inhoud van tweets te veranderen, maar wel spelfoutjes. Die staan toch een beetje lullig, en soms is het zonde om daarvoor een hele tweet weg te gooien (zeker als daar al interactie op zit).

Tweets bewerken Je hoeft trouwens niet extra te betalen voor het langer kunnen editen van tweets: dat is gewoon de nieuwe standaard binnen het Twitter Blue-abonnement, dat gemiddeld 10 euro kost. Een ander voordeel dat je hebt met Blue is dat je tweets belangrijker worden gemaakt dan anderen en dat je er gratis een verificatiebadge bij krijgt, wat ook tot de nodige controverse heeft geleid: hoe moeten we immers nu nog weten wie er ‘echt’ echt is, en wie niet? Daarnaast krijg je met Twitter Blue de mogelijkheid om posts te schrjiven van maximaal 4.000 karakters, en dat is toch wel een episteltje. Daarnaast moet er ook nog een voordeeltje naar Blue komen dat al vaker is genoemd, maar nog niet is gearriveerd: minder advertenties. Volgens de Twitter-belofte van Elon Musk moest dat er wel komen voor Blue, maar inmiddels is het een beetje stil. Twitter schijnt echter nog te werken aan het aantal advertenties dat zijn betalende klanten te zien krijgen.