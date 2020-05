Facebook shops winkelen via social media

Voor veel bedrijven en kleine ondernemingen in het MKB is het niet eenvoudig tijdens de uitbraak van het coronavirus om hun hoofd boven water te houden. Er zijn maar genoeg industrietakken die nauwelijks mogelijkheden hebben om hun business lopende te houden. Creatief zijn is een manier, zeker op lokaal niveau en daarnaast is er altijd de optie om online te gaan als je dat al niet bent. Facebook en ook Google willen actief een bijdrage leveren aan die ondernemers die een steuntje in de rug verdienen. Zo lanceerde Facebook vorige week al verschillende initiatieven om ondernemers te ondersteunen , zoals inzamelingsacties op Facebook en de ‘Steun het mkb’-sticker naast giftcards op Instagram. Bedrijven zijn zoals hierboven al kort staat in deze tijd echter ook op zoek naar nieuwe manieren om hun producten en diensten online aan te bieden. En voor hen heeft Facebook hopelijk wat goed nieuws te bieden. Het sociale netwerk introduceert vandaag Facebook Shops, een eerste stap binnen de visie van Facebook om online shopping op Facebook en Instagram te vergemakkelijken.

Instagram shops & shopping

Facebook heeft toegezegd ook de komende maanden verder te investeren in nieuwe features die worden geïntegreerd met Facebook Shops waaronder Instagram Shops. Zeker Instagram stories was ook zonder de toekomstige features al veel langer een perfect podium voor online shopping.



Verder komt Facebook met Live Shopping features en het koppelen van loyaliteitsprogramma’s aan je Facebook-account zodat klanten nog beter kunnen worden geholpen om producten te ontdekken waar ze interesse in hebben en hopelijk hiermee ook het aankopen te doen vereenvoudigen. Zodra er meer informatie is zullen we die graag met jullie delen.

Het runnen van een webshop is niet het meest eenvoudige. Veel ondernemers zullen de afgelopen maanden vaak hebben gedacht "Had ik maar een webshop". Deze 'even' laten bouwen is echter een heel ander verhaal wat tijd en wel degelijk veel geld kan kosten. Uiteindelijk moet je ook zorgen dat er traffic naar je webshop komt. Facebook shops is zeker niet de ultieme oplossing maar wel een prima manier om als ondernemer met online shopping te starten. Zeker als je al goed bekend bent met Facebook en een eigen community hebt op Instagram.