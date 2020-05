WATpod slimme vinding zorgt voor werken op anderhalve meter

We hebben inmiddels volop te maken met de anderhalvemeter samenleving. Waar we ook zijn, zorg voor afstand is de eerste opdracht. En dat geldt in de gehele samenleving. Nu de economie weer aan het opstarten is en thuiswerk geen oplossing is voor de duizenden mensen in de logistiek, de bouw of in een productieomgeving moeten we oplossingen vinden om veiliger te kunnen werken. De belangrijkste is misschien wel hoe zorg je ervoor dat medewerkers constant 1.5 meter van elkaar vandaan blijven.



Het Nederlandse Dutchband komt met een slimme en simpele oplossing voor dit probleem: de WATpod, een klein apparaatje dat werkveiligheid in dit COVID-19 tijdperk garandeert.

Hoe werkt een WATpod

Het gebruik van de WATpod zorgt ervoor dat de 1.5 meter afstand regel op de werkvloer constant in acht wordt genomen. De WATpod kan het beste gedragen worden op je schouder of een ander goed zichtbare plek. Zodra twee WATpods dichter dan anderhalve meter bij elkaar komen is er een waarschuwing te horen en te zien. Na het uitpakken van het accessoire werkt het direct, het is autonoom en bewaart geen persoonlijke informatie.