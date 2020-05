GoodFoodClub maakt alle duurzame lokale boeren vindbaar

De mailboxen tijdens de coronacrisis puilen uit door berichten over alles wat we met z’n allen aan het ondernemen zijn en 90% gaat ook over corona gerelateerde zaken. Van de meest ludieke acties tot aan vergaande hulp aan zorginstanties. Van ‘over de top’ commerciële acties tot aan zaken die echt iets toevoegen en hulp bieden. Het is soms lastig om een keuze te maken wat je wilt publiceren. En heel eerlijk het is soms ook too much.

Toch kom je ook initiatieven tegen waarbij je denkt, hier help je een heleboel mensen mee. Zo is er nu de GoodFoodClub die ons helpt bij de zoektocht naar duurzame landbouwproducten, lokale ondernemers en boeren bij jou in buurt. De naam klinkt weliswaar niet lokaal maar het doel van de GoodFoodClub is wel gericht op de lokale vindbaarheid voor bewuste consumenten en aanbieders van lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel.

Gezond en duurzaam voedsel

Tijdens de huidige coronacrisis zie je wel degelijk online dat we op zoek zijn naar lokaal, gezond en duurzaam voedsel. Langzaam weer vollopende supermarkten waar we nog steeds groenten en fruit in ons handen nemen om allemaal eens goed te bekijken werken ook niet mee. Bij de lokale ondernemers gaat ook dat net even anders en worden vaak de streekproducten ter plekke ingepakt in papieren zakken.



Omdat de meeste winkels, pluktuinen en voedselbossen op minder makkelijk te vinden locaties zitten hebben Natuur- en Milieufederaties (NMFs) de GoodFoodClub gelanceerd. Een plek waar je als consument alle duurzame aanbieders bij jou in de buurt kunt vinden. Het doel is het aandeel duurzame landbouw in Nederland te vergroten (ook na de coronacrisis).

Open dagen boeren en appelplukdagen

Er zijn in Nederland honderden boeren, landwinkels, tuinderijen, voedselbossen en adressen waar je duurzame lokale groenten, kaas, wijn, noten, vlees en fruit kunt kopen. Vaak zijn deze niet eenvoudig te vinden. Ook restaurants die werken met lokale producten worden vermeld op het platform. De website biedt ook extra informatie over initiatieven in de buurt zoals open dagen van boeren en appelplukdagen. De GoodFoodClub is ook te vinden op Facebook, Instagram en Twitter.

Gratis aanmelden

Het platform is een basis om in de komende tijd verder uit te bouwen. Er staan op dit moment al 250 aanbieders op de kaart en de komende maanden wordt dat verder uitgebreid. Na de coronacrisis worden ook activiteiten gedeeld en georganiseerd bij lokale boeren op het erf om zo boeren en burgers meer met elkaar in contact te brengen. Aanbieders die graag een plekje willen op het platform kunnen zich aanmelden via de site.