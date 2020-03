Waze app voor in de supermarkt

Onze zuiderburen hebben een nieuwe app ontwikkeld die winkelen in coronatijden stressvrij maakt. De ShopSafe App werkt met dezelfde technologie als Waze! Briljant gevonden toch? Iedereen kan een steentje bijdragen aan deze Coronacrisis. Het produceren van mondkapjes is voor een app bouwer wat moeilijk maar een dergelijk tech-bedrijf kan wel op een andere manier meevechten in de strijd tegen corona.



Met ShopSafe zie je op je smartphone hoe druk het in de supermarkt in de buurt is. Niet alleen handig om te weten of de producten die je wilde kopen nog beschikbaar zijn, maar ook om lange wachtrijen – en dus grote groepen mensen – te vermijden.

Met de noodmaatregelen is boodschappen doen voor veel mensen een uitdaging. Je wilt immers de drukte vermijden en om nu buiten in de kou te wachten tot dat je door de beveiliging toegelaten wordt, is ook niet ideaal.



Hoe werkt ShopSafe?

Op basis van location intelligence, geïntegreerd met de data van een grote telecomspeler, toont de ShopSafe App de actuele status van de winkels in je buurt.

De app toont je alle supermarkten uit de buurt. Elke winkel krijgt een kleurcode in functie van de drukte: rustig, normaal, druk, zeer druk. Het zijn de gebruikers die bij een supermarktbezoek uitgenodigd worden om een drukte-inschatting door te geven. Daarnaast kunnen ze ook aangeven welke producten niet meer beschikbaar zijn. Ook winkelmedewerkers kunnen via deze app real-time informatie doorgeven en bijvoorbeeld laten weten wanneer ze de rekken aangevuld hebben.

Deze geanonimiseerde data worden vervolgens benut om op grote schaal het winkelbezoek te helpen inschatten. Dankzij telecomdata kan ook voor kleinere winkels, waarvoor mogelijk minder updates binnen lopen, correcte informatie over de winkeltoestand worden doorgegeven.