Nieuwe Facebook features die mkb ondersteunen tijdens coronacrisis

De overheid is in Nederland veel van dat soort bedrijven tegemoet gekomen. En er zijn volop initiatieven die, bedrijven die het moeilijk hebben tijdens deze crisis, een handje helpen. Ook Facebook heeft nu aangegeven deze ondernemers en het (lokale) mkb te ondersteunen via de platformen van Facebook. Het voortbestaan van al deze kleinere bedrijven is cruciaal voor de werkgelegenheid en onze economie.

Met de nieuwe “Steun het mkb”-sticker op Instagram kunnen mensen hun steun voor (lokale) bedrijven via Instagram Stories zichtbaar maken. In deze sticker kan de naam van je favoriete bedrijf worden vermeld. Wanneer mensen de sticker gebruiken, wordt hun Instagram-story toegevoegd aan een gedeeld Instagram-verhaal, samen met alle andere volgers die dezelfde sticker hebben gebruikt.

De coronacrisis heeft geleid tot een toename van bedrijven die gebruikmaken van de verschillende Facebook-platformen om in contact te blijven met hun klanten. Om deze lokale verankering extra te ondersteunen, introduceert Facebook vanaf vandaag een nieuwe functie: ‘Posts van bedrijven bij jou in de buurt’. Op deze centrale plaats binnen Facebook kunnen gebruikers de nieuwste updates van lokale bedrijven bekijken. Zo blijven Facebook-gebruikers eenvoudig geïnformeerd over de ontwikkelingen bij voor hen relevante organisaties en ondernemingen in de buurt.

4. Instagram Gift Cards

Dankzij de nieuwe giftcards op Instagram kunnen bedrijven nog gemakkelijker steun van hun klanten krijgen. Bedrijven kunnen een 'actieknop' aan hun profiel toevoegen of een sticker met een cadeaukaart in hun Instagram-verhalen plaatsen. Mensen klikken eenvoudig op de actieknop of sticker, voltooien hun aankoop via een van de partnerwebsites, en ondersteunen op deze wijze lokale ondernemingen.

5. “COVID-19” tag voor bedrijven op Facebook

Facebook maakt het voor bedrijven mogelijk om bepaalde posts de tag “COVID-19” te geven. Wanneer bedrijven deze tag voor een post willen gebruiken, zullen ze een lijst met aanbevelingen te zien krijgen in welke omstandigheden de tag gebruikt moet worden. De posts met de tag “COVID-19” worden extra belicht, waardoor bedrijven hun klanten nog beter op de hoogte kunnen houden van de laatste maatregelen die ze nemen naar aanleiding van de coronacrisis. Bedrijven kunnen met de post meer mensen uit de omgeving bereiken, doordat de post meer zichtbaarheid krijgt op verschillende plekken op Facebook.

6. Facebook en Instagram in-app Business Resources

Voor bedrijven die door de huidige situatie worden gedwongen om hun businessmodel te veranderen naar een meer online gericht model, heeft Facebook de in-app Business Resources uitgebreid met COVID-19-gerelateerde informatie, zakelijke tools en best practices. Deze informatie helpt bedrijven stappen te ondernemen om hun bedrijfsvoering verder te helpen en is te vinden in de Facebook-app en via de bedrijfsprofielen op Instagram. Dit is een aanvulling op de al bestaande Business Resource Hub.

[Fotocredits © rcfotostock - Adobe Stock]