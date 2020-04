Dit is wat de zes grootste techbedrijven gaan doen in strijd tegen corona

Het coronavirus houdt nog steeds de wereld in zijn greep. Het beheerst op dit moment alles en iedereen. Inmiddels mengen ook de grote techbedrijven zich in de strijd. Microsoft, Apple, Google, Twitter, Tesla en ook Huawei. Iedereen komt in actie, ondersteunend met middelen, oplossingen voor patiënten, artsen en zorg personeel, of zelfs met de bouw van fabrieken. De wereld richt zich op, iedere dag verschijnen er meer initiatieven en dat ook deze technologiegiganten zich nu melden is nog beter. Zij beschikken over andere middelen, denken anders en handelen anders. Een overzicht.

1. Bill Gates (Microsoft) gaat zeven fabrieken bouwen

Bill Gates oprichter van Microsoft is gestart met de bouw van maar liefst zeven productiecentra waar vaccins tegen Covid-19 kunnen worden ontwikkeld. Het bijzondere is dat waarschijnlijk slechts twee van de deze fabrieken straks ook echt in productie worden genomen.

Volgens Bill Gates kan het zo maar nog 1,5 jaar duren voordat een mogelijk vaccin op grote schaal op de markt zal komen. Grootste struikelblok is dat de gezondheidsautoriteiten deze nieuwe medicijnen eerst moeten testen voordat goedkeuring kan worden gegeven. En dat proces kost veel tijd.

Om dit proces te versnellen wil de voormalig oprichter van Microsoft alvast voor de zeven meest belovende vaccins productiecentra bouwen. Zodra er een groen licht voor een vaccin komt, kunnen dan hopelijk één of twee fabrieken daarna vol geven met de productie ervan. Deze gehele actie kost Gates miljarden die hij zo maar kwijt kan raken. Volgens hem maakt dat echter niet uit omdat met het coronavirus inmiddels duizenden miljarden dollar verloren gaan.