Hoe begroeten we elkaar in de anderhalvemetersamenleving?

Een stevige handdruk of kussen op de wang worden sinds de uitbraak van de coronacrisis sterk afgeraden. Zelfs als de strenge maatregelen om het virus te bestrijden deels worden teruggedraaid, zullen we waarschijnlijk voor een langere periode in de inmiddels veelbesproken anderhalvemetermaatschappij leven. Hoe kunnen we elkaar op een vriendelijke en gepaste wijze begroeten als onze vertrouwde manieren niet meer mogelijk zijn? Hiervoor putten we in dit artikel inspiratie uit andere culturen. De volgende begroetingsvormen zijn uitermate geschikt voor de anderhalvemetersamenleving.

De Japanse buiging

De Japanse gewoonte om licht naar elkaar te buigen is een veilige en elegante manier om elkaar te begroeten. Hoe dieper je buigt, hoe formeler de begroeting is. We denken daarom dat een lichte buiging met een kleine knik van het hoofd goed bij de Nederlandse samenleving past.

Steek je tong uit zoals in Tibet

In Tibet groeten mensen elkaar al eeuwenlang door de tong naar elkaar uit te steken. Mits dit op gepaste afstand gebeurt, zou dit een virusbestendige manier zijn om elkaar hallo te zeggen. We denken wel dat deze begroeting een goede introductie nodig heeft om maatschappelijk geaccepteerd te worden. We zien hierin eventueel een mooie opdracht voor onze minister-president.

De Thaise Wai

Bij de Thaise groet Wai sluit je je handen voor je borst. Hierna maak je een lichte buiging waarbij je neus en vingers elkaar raken. Ook de Wai kent verschillende gradaties, maar ook deze vorm lijkt ons op zich geschikt voor de Nederlandse maatschappij.

De hindoeïstische begroeting Namasté

In India en andere Aziatische landen begroeten hindoes elkaar door de handen tegen elkaar te duwen met de vingers omhoog. Vervolgens buig je licht terwijl je Namasté zegt. Namasté betekent ‘ik buig voor jou’ en is daarom een respectvolle begroeting. De Namasté heeft sinds de uitbraak van het coronavirus wereldwijd aan populariteit gewonnen: onder meer de Britse prins Charles en de Amerikaanse president Trump gebruikten deze begroeting al.

Leg je hand op je hart zoals de Maleisiërs doen

Door je eigen rechterhand op het hart te leggen en licht te buigen naar de ander voer je een Maleisische groet uit. Tijdens de coronacrisis wordt de hand-op-het-hartgroet helaas al vaker tijdens uitvaarten gebruikt als teken van medeleven aan nabestaanden. We denken daarom dat de Maleisische groet niet zo geschikt is om elkaar hallo te zeggen.

Hoe harder je klapt, hoe meer respect je toont

In Zimbabwe en Mozambique klappen mensen met de handen als ze elkaar tegenkomen. Hoe harder en meer je klapt, des te meer respect je betuigt. Met je handen klappen vinden we de vrolijkste coronabestendige begroeting die we konden vinden, maar we twijfelen eraan of deze uitbundige manier van groeten overgenomen zal worden door de meer ingetogen Nederlander.

Zoals je hebt kunnen lezen, bestaan er wereldwijd al verschillende begroetingen die geschikt zijn voor de anderhalvemetersamenleving. Hoewel we hopen dat we elkaar weer zo spoedig mogelijk een hand kunnen geven, zouden deze een goed alternatief kunnen zijn om elkaar te begroeten. Heb jij een favoriet of nog een veilige begroeting die we niet genoemd hebben? Laat het ons weten in de reacties.

Afbeelding: PxHere - CC0 Public Domain

Deze blog is geschreven Mirjam Kolkman van vertaalbureau Translavic