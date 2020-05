In België moet je rechts houden als je gaat winkelen

We blijven ons verbazen over de corona-aanpak in de buurlanden. Waar mondkapjes op verschillende plaatsen verplicht zijn, zeggen wij in Nederland voorlopig 'nee' tegen het gebruik voor iedereen op straat. We hebben er nog steeds te kort terwijl ze in België nu gewoon in de supermarkten liggen. Ook in Duitsland is het dragen van mondkapjes - of moeten we mondmaskers zeggen - inmiddels verplicht.

Wat we gemeen hebben is dat, voor al die ondernemers die hun bedrijven ten onder zagen gaan, de economie gelukkig weer langzaam aan het opstarten is. Foto’s van overvolle winkelstraten zijn nogal een fake, behoorlijk fake, omdat ze bijna altijd met een telelens zijn gemaakt. Iedereen die fotografeert weet wat er dan gebeurt. Alles in de foto wordt samengevoegd en het lijkt veel drukker dan het in werkelijkheid is. Toch zijn volle winkelstraten een probleem. In de anderhalvemetereconomie is het handhaven vrijwel onmogelijk en al helemaal als we daarna met velen een winkel binnen willen gaan.

Rechts houden in winkelstraten

Ook in winkelstraten moet gezocht worden naar een oplossing en die hebben ze in België gevonden, zo lijkt het. Het motto is 'rechts houden' en als het moet zelfs eenrichtingsverkeer. Zo wordt in de stad Antwerpen de anderhalvemetersamenleving omgedoopt in een eenrichtingssamenleving. Winkelend publiek wordt gevraagd maximaal rechts te houden en in sommige gevallen in autovrije straten zelfs eenrichtingsverkeer in te stellen. Ook in andere steden worden dezelfde regels toegepast. Winkelend publiek krijgt stickers en signalen op de straat helpen mensen om de regels te handhaven. Als het in straten te druk wordt kan de politie tijdelijk straten afzetten.

Eenrichtingsverkeer voor winkelend publiek



Oostende gaat een stukje verder en gaat met poortjes werken. Via schermen kun je zien hoe druk het in de desbetreffende straat is. Bij te veel mensen geldt ook hier dat de straat even 'on hold' gaat. Het kan dus ook gebeuren dat looprichtingen in een stad kunnen worden aangepakt. Met het openen van de winkels ontstaat nog een tweede probleem en dat zijn de wachtrijen voor bepaalde winkels. Met behulp van zogenaamde winkelbegeleiders wordt gezorgd dat ook deze problemen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Steden als Brugge willen vanaf 11 mei geen auto’s meer toelaten in de drukke winkelstraten van de stad. Zodra winkels weer openen wordt de desbetreffende straat een voetgangerszone. De stoepen worden gebruikt als wachtruimte voor winkels. Brussel gaat nog een stukje verder en wil van de gehele binnenstad één groot woonerf maken. Hierdoor ontstaat genoeg ruimte voor 'loopstroken' en wachtrijen. Ook hier geldt dat er vaker een soort eenrichtingsverkeer wordt toegepast. Men spreekt verder over het creëren van rotondes om kruisingen bij drukke straten te voorkomen.

Ondertussen in Nederland

We lijken hier nog nauwelijks over na te denken. En misschien vinden we op voorhand al dat dit soort maatregelen nogal overtrokken zijn. Leg dat maar uit aan al die ondernemers. De plannen die in België nu concreet worden doorgevoerd zijn een van de mogelijke oplossingen om de economie weer op gang te trekken. We moeten ons erop voorbereiden dat de coronacrisis nog heel lang kan gaan duren. Alles wat bijdraagt aan de veiligheid van mensen en wat tevens onze economie kan helpen om de boel weer op gang te krijgen moeten we breed omarmen, toepassen, leren en beter maken. Pas dan komen we hier beter uit.