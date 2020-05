Je kunt nu in Nederland een contactloos huisje in de natuur boeken

Op vakantie gaan wordt met het conronavirus behoorlijk lastig. Je kunt eigenlijk bijna nergens naartoe, dus een staycation ligt voor de hand. Een vakantie in je eigen huis. Maar ga je tóch liever weg van huis, de natuur in? Dan kun je nu ook een volledig contactloos huisje in de natuur boeken! Via Natuurhuisje.nl boek je nu namelijk vakantiehuizen in Nederland waarbij je tijdens je verblijf met niemand in contact hoeft te komen.

Hoe werkt een contactloos verblijf?

Bij een contactloos verblijf kom je in principe met niemand in contact. Je hoeft in ieder geval geen ruimtes te delen heb hebt alle faciliteiten voor jou alleen. De sleutel ligt al klaar en het ontbijt wordt klaargezet zonder dat je iemand ziet. Je vindt deze huisjes door via Natuurhuisje.nl te zoeken naar accommodaties en aan te vinken dat je een 'contactloos verblijf' zoekt.

Vier toffe accommodaties in de Nederlandse natuur

Om je alvast een beeld te geven van wat voor soort accommodaties dat dan zijn, hebben we er een paar voor je selecteert. Zo kun je er toch even tussenuit, de natuur in.

▸ Bekijk hier alle vakantiehuisjes via Natuurhuisje.nl.

1. Huisje aan het water in Lekkerkerk

Dit natuurhuisje vind je in Lekkerkerk. Dat is een plaatsje ten oosten van Rotterdam, dat direct aan de rivier de Lek ligt. Het uitzicht vanuit de woonkamer - of vanuit het vrijstaande bad - is waanzinnig mooi. Oh ja, en er is een sauna, Turks stoombad en bubbelbad@

▸ Bekijk dit huisje aan de Lek