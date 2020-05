McDonald's richt proeflocatie in voor restaurant in anderhalvemetermaatschappij

Daarom nodigen we collega-horecaondernemers uit bij ons te komen kijken en met elkaar na te denken over verbeteringen waar de hele horeca iets aan heeft. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat alle Nederlanders straks weer op veilige wijze kunnen genieten van alles wat de horeca te bieden heeft.”

Managing Director van McDonald’s Nederland, Erwin Dito, legt de nadruk op samenwerken in de branche: “Als grootste horecabedrijf van Nederland denken we graag in oplossingen. Uiteraard is elk restaurant anders, dat geldt ook voor onze eigen restaurants, maar elke ondernemer heeft wel met dezelfde uitdagingen te maken om een veilige omgeving voor gasten en medewerkers te creëren.

De herinrichting van dit restaurant heeft ervoor gezorgd dat een klant op een heel andere manier bestelt en zijn bestelling krijgt. Omdat beter te faciliteren is de functionele communicatie en de aanwijzingen in het restaurant ‘leuk’ gemaakt.

In haar restaurant Arnhem-GelreDome heeft McDonald’s een proeflocatie ingericht die laat zien wat er mogelijk is voor restaurants in de anderhalvemetermaatschappij. Het idee is om samen met franchisenemers en vakgenoten deze proeflocatie te verbeteren om het mogelijk te maken de zittende horeca samen weer op te starten.

Extra maatregelen

De proeflocatie bouwt voort op de maatregelen die de keten al heeft genomen om haar gasten via de McDrive en McDelivery toch van dienst te blijven zijn. Zo is het inmiddels mogelijk om volledig contactloos te bestellen. Maar voor het personeel is qua werkwijze en keukenopstelling het een en ander veranderd. Het is van een dynamische werkwijze naar een statische werkwijze gegaan waar iedere medewerker in een eigen zone heeft.

Proeflocatie



Op proeflocatie Arnhem-GelredDome zijn twee nieuwe varianten uitgewerkt aan de hand van de maatregelen die nu van kracht zijn: de Take Out Plus en Dine In. Beide opties zouden een blauwdruk kunnen vormen voor hoe het straks weer mogelijk is om gasten te verwelkomen.

Take Out Plus

Gasten bestellen bij Take Out Plus in het restaurant en kunnen in een speciaal ingerichte ruimte aan statafels met maximaal drie personen hun gerechten opeten. Bij Dine In wordt de bestelling in het restaurant aan tafel geserveerd. Dat gebeurt met behulp van een trolly, die wordt door een medewerker naar de tafel gebracht en gasten kunnen zelf hun gerechten pakken. Dat moet zorgen voor een veilige afstand tussen medewerkers en gasten.