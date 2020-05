NS heeft deze oplossingen bedacht om afstand te houden in treinen

We zitten nog steeds in een 'intelligente lockdown', maar soms komen we er niet onderuit om ergens naartoe te reizen. Vervoersbedrijven en vliegtuigmaatschappijen zijn zich achter de schermen al weken het hoofd aan het breken over het bedenken van aanpassingen. Want die moeten wel uitvoerbaar zijn en te reguleren. Vandaag maakte de NS bekend op welke manier we voorlopig afstand moeten houden op stations. Ook KLM kwam met een persbericht over het verplichten van mondkapjes aan boord van vliegtuigen.

Maatregelen op NS-stations

ProRail en NS gaan zichtbare maatregelen aanbrengen op stations, zodat we gemakkelijker 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Hoewel de boodschap nog steeds 'blijf zoveel mogelijk thuis' is, zijn de maatregelen nodig om nu en in de nabije toekomst reizigers veilig te vervoeren. Vanaf 11 mei zie je bij de ingangen van stations een bord staan met de aangepaste regels:

houd 1,5 meter afstand

houd zoveel mogelijk rechts

raak zo weinig mogelijk aan

houd 4 treden afstand op roltrappen

gebruik de lift met maximaal 2 personen

houd 5 tegels afstand op het perron

Er worden bovendien lijnen aangebracht bij drukke trappen, roltrappen en automaten voor kaartverkoop. Via omroepberichten worden de regels nog eens extra onder de aandacht gebracht. Op de stations wordt extra veel schoon gemaakt.