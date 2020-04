China Restart, de Chinezen komen weer naar buiten

In Nederland zitten wij nog thuis, ook met de Paasdagen maar in China zijn de afgelopen weken de restricties langzaam verminderd. Na maandenlang binnen zitten betekent dit voor veel Chinezen dat ze weer naar buiten mogen. Ze kunnen zich langzaam weer gaan richten op een leven na het corona virus. Maar wat is er intussen veranderd? Documentairemaker Ruben Terlou (bekend van: Langs de oevers van de Yangtze, Chinese dromen) laat je samen meekijken met Chinese filmmakers in Wuhan, Beijing en Sjanghai. De documentaire is een indringende inkijk in de levens van Chinezen op wie de corona crisis een bijzondere impact heeft gehad. Wat is hun verhaal en hoe zien zij de toekomst na corona?

Een jonge moeder, die haar kraamtijd door de strenge overheidsmaatregelen heel anders heeft moeten invullen dan de traditie voorschrijft, zit nu met een dilemma: is het nu weer veilig om kraamhulp in te huren?

De eigenaresse van een Bubble Tea-winkeltje deed vorig jaar goede zaken: haar winkel was een populaire hot spot in het Wuhan van voor de corona crisis. Maar tijdens de lockdown stonden de zaken bijna stil, en doet ze alleen af en toe nog een online bestelling. We leven samen met haar toe naar de heropening: ze staat te popelen om weer klanten te mogen toelaten.

Die lange lockdown pakt trouwens voor lang niet iedereen negatief uit. Een taxichauffeur in Wuhan werkt meer dan ooit, nu zijn taxibedrijf is ingehuurd voor het vervoer van medisch personeel. En ook de slimme jonge slager in Shanghai die online biefstuk is gaan verkopen, heeft meer opdrachten dan ooit.

Door deze verhalen, en door gesprekken die Ruben Terlou heeft met Chinezen die hij ontmoette tijdens zijn reizen door China, vormt zich langzaam een beeld van hoe de inwoners van China de draad weer oppakken. Want nu de eerste voorzichtige stapjes buiten de deur gezet kunnen worden, blijkt er in de levens van veel Chinezen heel wat veranderd te zijn. En ook in de buitenwereld die ze nu voor het eerst weer betreden, zijn de dingen vaak niet meer zoals vroeger...

Tegenlicht kijkt samen met Ruben Terlou naar 'zijn' China dat langzaam de draad weer oppakt. Uitzending zondag 26 april, ca. 22.15 uur, NPO 2



