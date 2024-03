SEO-tip: 5 dingen die veranderen in de Google-zoekmachine

De grootste aanpassing die eraan komt is dat SEO -pagina’s die verder weinig interessante informatie bevatten rake klappen krijgen. Google wil dat mensen die de zoekmachine gebruiken snel uitkomen bij een goed antwoord op hun informatievraag. Dat houdt in dat de pagina’s die dus vol staan met goede H2-koppen, linkjes en meer dingen die ‘search engine optimized’ zijn, minder goed ranken wanneer de eigenlijke inhoud geen antwoord geeft op de vraag die wordt gesteld. Met andere woorden: als er onzin op de pagina staat, dan wordt deze onzin gezien. Google hoopt hiermee 40 procent minder van dit soort slechte content in de zoekresultaten te laten zien.

Google heeft een core update aangekondigd en dat betekent dat er wat staat te veranderen voor vele pagina’s op het internet. De belangrijkste verandering zit hem vooral in het opsporen van pagina’s die niet waardevol zijn, maar gemaakt zijn om veel kliks te ontvangen zonder de lezer echt verder te brengen. Maar er is meer . We noemen 5 dingen die veranderen in de Google-zoekmachine.

2. Tegen AI

Het ligt in het verlengde van het bovenstaande, maar Google heeft de aanpassingen onder andere in het leven geroepen om content die is gemaakt door AI minder belangrijk te maken. Hoewel Google stelt dat de update er is om content die is gemaakt voor mensen belangrijker te maken dan content die is gemaakt voor zoekmachines, zit er dus ook wel degelijk wat in de ‘door’: is het door mensen gemaakt of door AI? Dat zal Google niet altijd kunnen zien, maar wees je ervan bewust dat pagina’s met veel AI mogelijk minder hoog gerankt zullen worden door Google.

3. Vervallen domeinen moeten weg

Vervallen domeinen worden soms gebruikt om mensen lastig te vallen of verkeerde informatie te geven. Google wil met de update zorgen dat vervallen domeinen en het misbruik ervan wordt tegengewerkt. Dat een website ooit in bloei was, maar nu niet meer, maar nog wel wordt gebruikt en er op die golf wordt meegesurft, daar wil Google een stokje voor steken. Vooral als het gaat om onzincontent of misschien zelfs gevaarlijke inhoud op een pagina.