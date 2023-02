Ook tijdens YoastCon komen Bard, Ernie en ChatGPT aan bod

Op 11 mei aanstaande verzamelt de internationale SEO top zich in het oosten van ons land. In De Lindenberg in Nijmegen vindt dan de online marketing conferentie YoastCon plaats. De online marketing wereld is momenteel volop in beweging! Nieuwe trends rondom AI vragen om nieuwe (SEO) strategieen.

Tijd voor een dag vol inspiratie en informatie! Benieuwd naar het laatste nieuws rondom Bard, Ernie en ChatGPT? Thierry Mueller van Google zal het hemd van zijn lijf gevraagd worden! Daarnaast zullen bekende experts als Jes Scholtz, Barry Adams, Kate Toon, en Jono Alderson hun licht laten schijnen over alle hot SEO topics. En natuurlijk zijn alle experts van Yoast er ook, om je te voorzien van praktische, up-to-date SEO kennis via talks en workshops.

Yoast: wereldwijd marktleider in SEO software voor WordPress

Je kent Yoast waarschijnlijk van de WordPress SEO plugin. Die plugin helpt ruim 13 miljoen mensen om hoger te ranken in de zoekmachines en is daarmee de grootste SEO tool ter wereld. Kleine sites als de site van de bakker op de hoek, maar ook de grote jongens als Trivago, Disney en de Next Web profiteren al jarenlang van de functionaliteit van de Yoast plugin.

Yoast is dan ook volop in beweging. In de afgelopen 12 jaar groeide het bedrijf van één persoon, -Joost de Valk- naar nu 120 medewerkers wereldwijd. Recentelijk (in 2021) is Yoast overgenomen door NewFold digital en is nu onderdeel van een enorme online marketing familie. De opgedane kennis en ervaring van de afgelopen 12 jaar bundelt zich op 11 mei aanstaande samen in wat een professioneel feestje voor online enthousiastelingen lijkt te worden.

YoastCon 2023: zowel voor experts en bezoekers met iets minder ervaring

YoastCon is zowel geschikt voor de SEO experts als voor beginnende online marketeers die op zoek zijn naar praktische tips. Onze talks worden verzorgd door de absolute SEO top. Daarnaast zijn er praktische workshops waarin we tips geven die direct meer traffic naar je site kunnen opleveren. Een greep uit de onderwerpen die aan bod zullen komen: