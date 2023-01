YoastCon is terug en haalt internationale SEO-toppers naar Nijmegen

Op 10 en 11 mei 2023 is het weer tijd voor een nieuwe editie van YoastCon in Nijmegen. Het is dé interactieve SEO en marketing conferentie. Tijdens YoastCon delen befaamde sprekers van over de hele wereld hun expertise op het gebied van zoekmachineoptimalisatie (SEO), online marketing en het verbeteren van websites. Het beoogde resultaat: hogere rankings in Google en meer bezoekers op je website!



SEO voor iedereen

Met haar missie 'SEO voor iedereen' zorgt het Wijchense Yoast dat SEO begrijpelijk wordt. Of je nu in je vrije tijd een food- of hobbyblog bijhoudt, een lokale ondernemer bent of een (middel)groot bedrijf: iedereen die een website heeft of onderhoudt, is gebaat bij SEO. Yoast biedt daarvoor al van alles, zoals plugins voor WordPress en Shopify en een uitgebreid SEO-blog.

Tijdens YoastCon krijgt je als bezoeker praktische handvatten aangereikt, door middel van workshops, presentaties en uitgebreide Q&A’s, waar je direct mee aan de slag kan op je eigen site. Om zo het maximale uit je website te halen.