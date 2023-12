​Dit zijn de linkbuilding trends voor 2024

Een nieuw jaar staat voor de deur en dat betekent dat er weer nieuwe kansen zijn. Tijd voor nieuwe samenwerkingen of het verstevigen van bestaande relaties. Samen internet impact maken, dat doe je bijvoorbeeld met linkbuilding. Dit zijn de verwachte trends voor 2024.



Linkbuilding is een van de meest effectieve manieren om te zorgen dat jouw website zo hoog mogelijk binnen komt bij zoekmachine Google. Je kent het waarschijnlijk wel van jezelf: hoe vaak ga je naar de tweede pagina met zoekresultaten? Reden dus om te zorgen dat jouw bedrijf met zijn website op de hoogste posities terechtkomt als mensen zoeken naar wat jouw bedrijf biedt. Die positie bereik je sneller als andere websites erkennen dat je bestaat door naar je website te linken. Dit zijn de trends op het gebied van linkbuilding in 2024.

Kwaliteit boven kwantiteit

Hoewel je eerder een kleinere website bereid zal vinden om een link naar je te plaatsen en het beter lijkt om op twee kleine, goedkopere sites te worden genoemd in plaats van een keer op een site die wat meer gerenommeerd is, klopt dat niet. Het gaat in 2024 om kwaliteit boven kwantiteit, dus investeer wel in die website die echt autoriteit heeft.

Zet social media in

Hoewel links op social media anders tellen dan die in bijvoorbeeld blogs, is het wel degelijk slim om je content te promoten op social media. Het is een goede manier om mensen over het onderwerp aan de praat te krijgen en uiteindelijk kan het zorgen voor backlinks, wanneer mensen de content ook weer gaan delen op hun eigen blog, nadat ze het op social media hebben gezien. Plus, je kunt social media ook inzetten om je doelgroep beter te leren kennen, wat de content ook weer ten goede komt.

Ontwikkel deelbare content

Content is niet langer een vehikel voor je link, het moet zodanig interessant zijn dat je het op social media wil delen. Het voordeel van mensen die die blogs meer gaan delen is dat je op die manier backlinks creëert en die lust de Google zoekmachine graag. Naast dat het ook simpelweg heel fijn is als content waarin je links staan ook daadwerkelijk iets toevoegt aan iemands dag. En dat kan heel breed: je kunt iemands iets leren of simpelweg vermaken.

Volg Google

Daarnaast is het belangrijk om Google in de gaten te houden. Het communiceert er zelf niet echt over, het laat het altijd aan marketeers over om te bedenken wat er is veranderd: het wijzigt namelijk nog wel eens het algoritme en hoe de zoekmachine werkt, waardoor bijvoorbeeld bepaalde linkjes ineens minder belangrijk worden dan anderen. Het is dus goed om veel te lezen over Google Zoeken en te weten wanneer er iets verandert, zodat je kunt verklaren dat je website bijvoorbeeld even wat minder goed bezocht wordt. En het helpt je uiteindelijk ook kiezen met welke andere websites je het beste kunt samenwerken. Dat is de laatste trend voor 2024: zorg dat je je relaties met websites goed en warm houdt, om zo te zorgen voor meer kans op een nieuwe link.

[Fotocredits - © Anar Mammadov - Adobe Stock]