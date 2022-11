Google geeft meer context bij de zoekresultaten

Over dit resultaat

De functie ‘over dit resultaat’ bestond al op de Engelstalige Google, maar wordt nu ook uitgebreid in Nederland. Dat betekent dat je bij Nederlandstalige zoekresultaten te zien krijgt wat voor een website dat nu precies schrijft. In het voorbeeld van Google zelf zie je een stukje tekst verschijnen over het medium in kwestie. Bijvoorbeeld wat het precies is, wanneer het is begonnen en wat je ervan kunt verwachten. Zo krijg je een beter beeld van welke website het schrijft en dat moet je helpen een beslissing te nemen welk zoekresultaat het meest nuttig voor je is.

Bij DutchCowboys zie je bijvoorbeeld staan dat we meer dan 10 jaar geleden voor het eerst zijn geïndexeerd: heel specifiek is het resultaat dus niet, want het is veel langer dan 10 jaar geleden. Ook staat erbij: “Dit is een zoekresultaat, geen advertentie. Alleen advertenties zijn betaald en hebben altijd het label Gesponsord of Advertentie.” Klik je vervolgens door, dan zie je wat we zelf over onszelf zeggen bij ‘in hun eigen woorden’: “Dutchcowboys.nl is in 2004 gestart als het persoonlijke weblog van Henk de Hooge. In 2005 werd DutchCowboys door de jury van Dutch Bloggies uitgeroepen tot beste techblog van Nederland. In 2008 werd er ook een Next Web Award gewonnen tijdens het The Next Web Congres.” Daaronder vind je meer webresultaten over de site.